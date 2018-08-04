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Входим в самый опасный период: Тука озвучил тревожный прогноз по действиям Путина в Украине
В украинском правительстве подтверждают прогнозы о наступлении в сентябре одного из самых тяжелых периодов в современной истории Украины. Об этом в комментарии Апостроф ТВ заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
По его словам, в соответствии с материалами негласного отчета, который был предназначен для служебного пользования, с одной стороны в сентябре произойдет наложение нескольких факторов. Так, у Путина будут полностью развязаны руки после окончания Чемпионата мира по футболу. С другой стороны ожидается рост популистских настроений в Европейском Союзе, к чему также приложит руку Кремль.
А во внешним факторам в Украине добавится опасный турбулентный период — избирательная гонка.
«На фоне всех этих факторов мы сделали вывод, что примерно с сентября для Украины наступит самый опасный период в нашей истории. У нас нет никаких сомнений, что Россия будет активно действовать в своих интересах, используя наши внутренние противоречия и слабость для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил Тука.
Одним из таких направлений он назвал начавшуюся череду нападений на активистов в украинских регионах.
Напомним, ранее в комментарии «ФАКТАМ» известный блогер Алексей Арестович озвучил страшный сценарий Путина для Украины.
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