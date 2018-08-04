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Стало известно, где теперь находится бывший узник Кремля Костенко
Крымчанин Александр Костенко, освобожденный из российской колонии, уже находится в посольстве Украины в Москве. Как сообщила в сети первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко, туда он прибыл утром 4 августа вместе с украинскими консулами.
По ее словам, после короткого отдыха Костенко собирается вылететь в Киев.
«Крымчанин Александр Костенко вместе с нашими консулами прибыли в наше посольство в Москве под утро, в 5.00. После короткого отдыха собираются в Киев», — написала Геращенко.
При этом она выразила надежду, что на границе Костенко не ждут неприятные сюрпризы и он вернется в Украину 6−7 августа.
Напомним, крымский активист Евромайдана Александр Костенко вернулся на полуостров в декабре 2014 года. После оккупации полуострова Россией бывший сотрудник крымского «Беркута», который на тот момент уже работал на оккупантов, обратился в ФСБ и заявил, что Костенко бросил в него камень во время Евромайдана, когда тот находился при исполнении служебных обязанностей по охране общественного порядка. В феврале 2015 года Александра арестовали, судили и отправили отбывать срок (три года и шесть месяцев) в колонии в Кировской области РФ.
После освобождения он решил остаться в Киеве, где ему уже подыскали жилье.
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“ Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать. ”