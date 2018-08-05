Отдыхающих на одесском побережье атакуют огромные медузы (фото)

Общество

Нашествие огромных медуз наблюдается в эти августовские дни на одесском побережье. Если в «дикой местности» (таковой в окрестностях мегаполиса практически не осталось) подобное явление мало кого волнует, то пляжники, которых нынче в курортной зоне насчитывается сотнями тысяч, если не миллионами, весьма обеспокоены. И не напрасно.

«Когда я увидела, что проплыло возле меня, то была готова нестись к берегу, — взволнованно рассказала одна из отдыхающих. — Медуза была размером с воздушный шар, сине-голубого цвета. Чуть позже мы с друзьями плыли на матрасе дальше, и их там оказалось много. Одна из них ужалила моего друга…».

По словам спасателей одесского пляжа «Лузановка», вот уже третий день им приходится выручать людей, которых медузы ужалили в самые неожиданные места. Со слов пострадавших, некий юморист рассказал им, что стоит приложить медузу к больному месту, как моментально исчезают многие заболевания и дефекты. В том числе болезни мочеполовой системы, фурункулез, подростковые прыщи и радикулит.

«Одна весьма симпатичная девушка поведала нам, что ей пояснили: прижмешь медузу к груди, и последняя станет очень упругой, увеличится в размерах», — рассказали спасатели. И, действительно, «чудо» случилось: грудь разбухла, налилась кровью и заметно покраснела…

Подобные истории можно услышать и в пригороде Одессы, например, в Затоке, пляжи которой нынче также оккупировали медузы. Отдыхающие жалуются на «красные следы, жжение и раздражение на коже», после контактов с этими «странными существами».

Причем, не только в воде, а и у ее кромки — практически вдоль всей пляжной линии. Огромные — их купол достигает в радиусе 40−50 сантиметров, а цветовая гамма — самая разнообразная: от прозрачно- белой до голубой, синей, розовой и ярко-фиолетовой. Да и масса — вполне ощутимая, такой себе «шмат холодца», весом до 10 килограммов…

«Очень немногие из обитателей глубин могут сравниться по разнообразию и красоте с древнейшими представителями морской фауны — медузами, — пояснили на биологическом факультете одесского национального университета. — Эти таинственные создания широко распространены практически во всех морях и могут быть самых невероятных форм и размеров».

Специалисты отмечают, что медуза — один из самых древних обитателей Земли. Появившись более чем 650 миллионов лет тому назад, они мало чем изменились. Медузы — неотъемлемая составляющая всех более- менее соленых водоемов, их можно встретить даже среди льдов Арктики. Практически все они — это желеобразный организм, содержащий более 95 процентов воды в своем составе. Только мышечные волокна делают медузу полноценным организмом. Медуза заполняет свой желудок водой и выталкивает ее. Таким образом, она перемещается в нужном ей направлении.

В Черном море существуют три вида медуз: аурелия, корнерот, мнемиопсис. Наиболее «некомфортной» для пляжников является именно корнероты. В августе-сентябре они, огромные, массово «подходят» к берегу. Характерное отличие этих многоклеточных животных — выпуклый «зонтик» и массивные ротовые лопасти с многочисленными отростками-щупальцами.

В светящейся лазоревой кайме купола и щупальцах таятся стрекательные клетки, заряженные аналогом яда кураре. Правда, в очень небольшом количестве. Ядовитые стрекательные клетки могут обжечь кожу, подобно кипятку или крапиве. Наверное, поэтому медуза имеет еще три названия: морская крапива, жигалка, жгучка. Ведь они могут достаточно болезненно ужалить.

При встрече с таким «зонтиком» советуют следовать простому совету: не трогать корнерота, обойти, «обплыть» ее. Основное — не касаться даже мертвой, или, по крайней мере, вымыть после этого руки. Желательно пресной водой. Ожоги могут болеть день-два, а следы их на нежной коже могут быть видны и больше недели. При попадании на слизистую человека яд корнерота может вызвать ожог второй степени. Возможно поражение роговицы, гарантировано воспаление глаза.

Реакция на контакт с медузами очень индивидуальна. У кого-то этот ожог может пройти за несколько часов, а у кого-то это может вызвать осложнения или даже аллергическую реакцию. Также играет роль возраст человека: наибольшую опасность ожог медузы представляет для детей до 3 лет. У них могут возникнуть судороги или серьезные оттеки. В категории риска — также люди преклонного возраста.

Как сообщили «ФАКТАМ» на станции «скрой помощи», массовых обращений пострадавших от контактов с медузами, к счастью, пока не наблюдалось. Хотя ряд случаев уже зафиксирован.

Несколько советов медиков. Место «медузного» ожога следует промыть морской или соленой водой, а также постараться удалить частички «жгучих нитей». Нейтрализовать яд медузы поможет сок лимона, который можно выдавить из плода на обожженное место. Этот участок тела можно промыть раствором пищевой соды или 5-процентным раствором уксуса. Кроме того, в аптеке вы можете приобрести специальный гель с гидрокортизоном.

Если человек склонен к аллергии, ему нужно принять антигистаминный препарат. Иногда боль от жала медузы может быть очень сильной, тогда лучше принять обезболивающие медпрепараты. Желательно потреблять как можно больше чистой питьевой воды.

Ранее «ФАКТЫ» писали о нашествии медуз в Азовском море.