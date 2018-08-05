Мощное землетрясение повергло в шок тысячи туристов на островах Ломбок и Бали (фото)

Мир

В воскресенье, 5 августа, на индонезийском острове Ломбок произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 7.0 балла по шкале Рихтера. Местные власти сообщают о разрушениях и жертвах. По предварительным данным, погибли три человека.

Всего неделю назад на этом же острове произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла. За ним последовали не менее 60 вторичных толчков меньшей мощности. Тогда погибли 16 человек. Эвакуировали более 5 тысяч жителей и туристов. Эта эвакуация, похоже, спасла жизни многим 5 августа — тем, кто не успел вернуться домой.

Нынешнее землетрясение в полной мере ощутили и туристы на острове Бали. В международном аэропорту Нгура-Раи частично обвалился потолок.

В магазинах товары падали с полок. Также частично обрушились несколько подземных парковок. Пострадали сотни мотоциклов и скутеров, находившихся там. Это самый популярный транспорт на острове.

На Бали отдыхают сейчас многие знаменитости. Например, известный американский певец Джон Ледженд и его супруга, супермодель Крисси Тейген с двумя маленькими детьми. Крисси написала на своей страничке в Twitter, на которую подписаны 10,6 миллиона пользователей: «МОЩНОЕ землетрясение, о Боже». В следующе «твите» она сообщила, что была так напугана, что выбежала голой из бунгало, держа на руках трехмесячного сына. К счастью, никто не пострадал.

Крисси Тейген на Бали с трехмесячным сыном

Популярный британский певец Гэри Барлоу (бывший участник супергруппы Take That), который тоже находится на Бали написал в Twitter: «Спасибо тем, кто волнуется. С нами все в порядке. Хотя потрясло изрядно».

Молодая британская пара из Девона прилетела на Бали несколько дней назад. 23-летняя Колли Чарльз рассказала журналистам, что была утром на пляже со своим бой-френдом Эшли Найтом. Эшли опустился перед ней на колено и сделал предложение. «У меня сердце заколотилось от счастья. И тут нас начало трясти! Казалось, песок подпрыгнул вверх. Я не успела ответить Эшли. Он схватил меня за руку и потащил к нашему отелю. Самый счастливый день в моей жизни за пару минут превратился в самый страшный…»