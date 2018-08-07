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Украина

Под Киевом водитель маршрутки набросился на ветерана: сеть шокировало видео инцидента

7:32 7 августа 2018   328
Водитель маршрутки
Инф. «ФАКТОВ»

В Обухове под Киевом водитель маршрутки попытался побить инвалида войны. Это следует из видео, которое было опубликовано на странице «Duncan MacLeod» в Twitter.

Речь идет об участнике конфликта на Донбассе.

«Как хочешь, так и едь! Мне одинаково!» — начал он оскорблять парня в ответ на просьбу разъяснить ему, на что тот имеет право в общественном транспорте.
После этого водитель набросился на пассажира. Сеть возмутил этот факт.

«Карма ждет», — пишут они.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Запорожье водитель маршрутки также набросился на ветерана войны на Донбассе.

А в Тернопольской области водитель автобуса, следовавшего из пгт Козова в областной центр, отказался пустить в маршрутку троих участников боевых действий.

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