Под Киевом водитель маршрутки набросился на ветерана: сеть шокировало видео инцидента

Украина

В Обухове под Киевом водитель маршрутки попытался побить инвалида войны. Это следует из видео, которое было опубликовано на странице «Duncan MacLeod» в Twitter.

Речь идет об участнике конфликта на Донбассе.

«Как хочешь, так и едь! Мне одинаково!» — начал он оскорблять парня в ответ на просьбу разъяснить ему, на что тот имеет право в общественном транспорте.

После этого водитель набросился на пассажира. Сеть возмутил этот факт.

«Карма ждет», — пишут они.

Педрила хочет стать популярным.

«Як хош так і їдь, мені годнаково», — водій Обухівтранс до інваліда війни.



Завтра будет на коленях рассказывать что его не так поняли. pic.twitter.com/YfersGDefD — Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 6 серпня 2018 р.

Как писали «ФАКТЫ», ранее в Запорожье водитель маршрутки также набросился на ветерана войны на Донбассе.

А в Тернопольской области водитель автобуса, следовавшего из пгт Козова в областной центр, отказался пустить в маршрутку троих участников боевых действий.