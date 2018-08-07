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Под Киевом водитель маршрутки набросился на ветерана: сеть шокировало видео инцидента
В Обухове под Киевом водитель маршрутки попытался побить инвалида войны. Это следует из видео, которое было опубликовано на странице «Duncan MacLeod» в Twitter.
Речь идет об участнике конфликта на Донбассе.
«Как хочешь, так и едь! Мне одинаково!» — начал он оскорблять парня в ответ на просьбу разъяснить ему, на что тот имеет право в общественном транспорте.
После этого водитель набросился на пассажира. Сеть возмутил этот факт.
«Карма ждет», — пишут они.
Педрила хочет стать популярным.— Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 6 серпня 2018 р.
«Як хош так і їдь, мені годнаково», — водій Обухівтранс до інваліда війни.
Завтра будет на коленях рассказывать что его не так поняли. pic.twitter.com/YfersGDefD
Как писали «ФАКТЫ», ранее в Запорожье водитель маршрутки также набросился на ветерана войны на Донбассе.
А в Тернопольской области водитель автобуса, следовавшего из пгт Козова в областной центр, отказался пустить в маршрутку троих участников боевых действий.
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