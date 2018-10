Благодаря конгрессу WBC Киев этой осенью стал мировой столицей бокса, — Виталий Кличко

Украина

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, как удалось добиться возвращения горячей воды в дома киевлян, как прошел конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), а также об открытии нового парка на Троещине и отремонтированном общежитии для сотрудников транспортной сферы.

«Позиция „Нафтогаза“ на несколько месяцев оставила город без горячей воды»

— Начнем с самого, пожалуй, актуального для всех нас вопроса: когда в Киеве будет горячая вода?

— Думаю, что в течение недели. Прошедшие несколько месяцев были очень непростыми для города и для меня лично. Почти каждый день я начинал с переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинетом министров. Понимаю, какое это неудобство для киевлян — отсутствие горячей воды. Но, к сожалению, в этой ситуации город оказался в заложниках. Ведь именно позиция НАК на несколько месяцев оставила часть киевлян без горячей воды. Нам пришлось доказывать в суде, что требование к Киевской администрации погасить долги, в частности штрафы и пеню, компании «Киевэнерго», является незаконным. Суд первой инстанции принял решение в нашу пользу. Но и это не помогло в переговорах. Хорошо, что пусть и путем невероятных усилий, нам все-таки удалось убедить «Нафтогаз» подписать мировое соглашение.

— В чем его смысл?

— Теперь, по завершении последних юридических формальностей, город подпишет договор на поставку газа. А это позволит вернуть горячую воду киевлянам и начать отопительный сезон в столице.

— Поговорим о других городских делах. Во вторник вы открыли новый парк на Троещине. Местные жители довольны результатом работ?

— Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. На этой неделе презентовали киевлянам первую очередь парка на Троещине. Новая зона отдыха в Деснянском районе столицы расположена вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского. Раньше на том месте были заросли, болото, теперь же — современный, уютный, красивый парк.

Чтобы его обустроить, расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. В новом парке установили современные скамейки, энергосберегающее LED-освещение, навигационные указатели и оросительную систему, провели озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и плитки, велосипедные дорожки. Вы можете приехать, увидеть, какая получилась красивая и комфортная зона отдыха. Все местные жители, с которыми я говорил, очень довольны.

— Во сколько обошлась реконструкция?

— Стоимость обустройства парка, проведенного практически с «нуля», — 48 миллионов гривен. Значительная часть этой суммы ушла на очистку озера и укрепление берега. Также в парке установили площадку для занятий спортом и беседку, а для малышей обустроили две детские площадки. Еще построили домик садовника, общественный туалет, отремонтировали голубятню рядом с парком.

Всего же в 2018 году на обновление парков и скверов мы выделили рекордные 200 миллионов гривен. В этом году уже открыли обновленные парки «Владимирская горка», «Отрадный», «Победа», сквер возле кинотеатра «Жовтень», вторую очередь парка «Наталка» на Оболони, первую очередь парка «Муромец», установив в нем скульптуру Ильи Муромца. А совсем недавно презентовали и обновленный Сырецкий парк.

«Конгресс WBC в Киеве — это исполнение моей мечты»

— В Киеве прошел 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. Мировые СМИ дали высокую оценку его организации и атмосфере. А какие впечатления остались у вас?

— Я мечтал, чтобы конгресс WBC состоялся в столице Украины, два года вел переговоры с руководством организации. Каждый раз, посещая конгрессы, которые проводились в разных странах, я хотел, чтобы однажды он прошел в Киеве. И наконец цель достигнута! Хочу поблагодарить всех участников и гостей 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, которые приехали в Украину. Уверен, что гости оценили красоту нашего города и украинское гостеприимство. Также говорю спасибо президенту WBC Маурисио Сулейману за то, что доверил Киеву провести мероприятие такого уровня, что жители столицы имели возможность увидеть легенд мирового бокса.

— Вместе с Маурисио Сулейманом вы исполнили песню на шоу талантов WBC. Долго репетировали?

— К сожалению, из-за плотного графика и моего, и Маурисио успели прорепетировать всего несколько раз. Мы участвовали в шоу «WBC имеет таланты». Идея этого конкурса — показать, что боксеры живут не только боксом, у нас есть много других хобби и талантов. Мы собрали небольшую рок-группу: я играл на гитаре, Маурисио — на барабанах. Кажется, всех приятно удивили хитом The Beatles — у нас получилась оригинальная трактовка Let it be. Также в шоу талантов приняли участие известные рефери, промоутеры, менеджеры WBC. Это было действительно весело!

— Признайтесь честно, ожидали увидеть несколько тысяч людей на автограф-сессии с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом?

— Даже для меня такой ажиотаж стал неожиданностью. Так что хочу поблагодарить фанатов, которые пришли на автограф-сессию с легендарными чемпионами. Нам с Ленноксом и Эвандером было приятно пообщаться с поклонниками бокса.



* Легенды бокса Виталий Кличко, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд пообщались с киевлянами

— Каковы результаты конгресса WBC в Киеве?

— Все участники и гости конгресса Всемирного боксерского совета, который состоялся в Украине впервые, в восторге от нашего города и его жителей. Многие сказали, что однозначно приедут к нам снова. И это важно, что о Киеве как о европейской столице знает и говорит все больше людей. А такие крупные международные мероприятия, как конгресс WBC, помогают в популяризации нашего города и страны. Можно смело говорить о том, что на прошлой неделе Киев был мировой столицей бокса. Убежден, такие масштабные события — это, с одной стороны, экзамен для города, а с другой — возможность заявить о себе, привлечь множество гостей. Теперь они знают, что Украина — прекрасная страна, а Киев — замечательный город.

«В наших планах — отремонтировать все общежития для работников «Киевпасcтранса»

— На прошлой неделе вы инспектировали общежитие для работников «Киевпасcтранса». Насколько это здание соответствует современным нормам?

— Мы осмотрели здание, которое было построено в 1970 году, а сейчас капитально отремонтировано. Если вы сравните фотографии, как выглядело общежитие несколько лет назад и как выглядит сейчас, то увидите огромную разницу. Обновленное общежитие рассчитано на 150 человек. Есть в нем и комнаты для семей с детьми. В помещении оборудована детская игровая комната, есть актовый, спортивный залы, медпункт. На каждом этаже современные кухни и санузлы.

Также во время ремонта провели работы по укреплению фундамента и утеплению фасада здания, сделали новую крышу, поставили современные энергосберегающие окна и двери. Кроме того, в здании обновили систему теплоснабжения, сделали ремонт в комнатах и во всех бытовых помещениях. Обустроили придомовую территорию и детскую площадку. Общежитие сейчас вводят в эксплуатацию. Уже через пару недель в него заселятся жильцы.

— Есть ли у города планы по дальнейшим ремонтным работам на подобных объектах?

— Да. В наших планах — отремонтировать все общежития для работников «Киевпасстранса». Мы должны заботиться об условиях, в которых живут наши специалисты, а также улучшать условия их труда, социальные стандарты. Профессионалы, от слаженной работы которых зависит качество, а главное — безопасность перевозки пассажиров в столице, должны жить в достойных и комфортных условиях.

— Какова сейчас ситуация с персоналом в транспортной сфере? Насколько правдива информация о массовом оттоке кадров?

— Городская власть постоянно заботится не только об обновлении подвижного состава муниципального транспорта, не только о ремонте и строительстве новых станций, остановок и обновлении трамвайных путей. Мы прекрасно осознаем, что наша главная ценность — это люди, которые работают в коммунальных предприятиях и обеспечивают функционирование транспортной сферы. Транспортным предприятиям столицы сегодня остро не хватает специалистов, это правда. Многие из них едут работать за границу, переходят в частные предприятия. Я уверен, нам необходимо сделать все, чтобы люди с опытом оставались здесь. А для этого им надо создать достойные условия. Мы работаем над этим. И обновленное общежитие — убедительный результат нашей работы.

