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Украина Из первых уст

Благодаря конгрессу WBC Киев этой осенью стал мировой столицей бокса, — Виталий Кличко

9:00 11 октября 2018   2
Виталий Кличко
Аркадий КАЛЮЖНЫЙ, журналист

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью «ФАКТАМ» рассказал о том, как удалось добиться возвращения горячей воды в дома киевлян, как прошел конгресс Всемирного боксерского совета (WBC), а также об открытии нового парка на Троещине и отремонтированном общежитии для сотрудников транспортной сферы.

«Позиция „Нафтогаза“ на несколько месяцев оставила город без горячей воды»

— Начнем с самого, пожалуй, актуального для всех нас вопроса: когда в Киеве будет горячая вода?

— Думаю, что в течение недели. Прошедшие несколько месяцев были очень непростыми для города и для меня лично. Почти каждый день я начинал с переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» и Кабинетом министров. Понимаю, какое это неудобство для киевлян — отсутствие горячей воды. Но, к сожалению, в этой ситуации город оказался в заложниках. Ведь именно позиция НАК на несколько месяцев оставила часть киевлян без горячей воды. Нам пришлось доказывать в суде, что требование к Киевской администрации погасить долги, в частности штрафы и пеню, компании «Киевэнерго», является незаконным. Суд первой инстанции принял решение в нашу пользу. Но и это не помогло в переговорах. Хорошо, что пусть и путем невероятных усилий, нам все-таки удалось убедить «Нафтогаз» подписать мировое соглашение.

— В чем его смысл?

— Теперь, по завершении последних юридических формальностей, город подпишет договор на поставку газа. А это позволит вернуть горячую воду киевлянам и начать отопительный сезон в столице.

— Поговорим о других городских делах. Во вторник вы открыли новый парк на Троещине. Местные жители довольны результатом работ?

Пока еще тепло, мы не прекращаем работы по обустройству столичных зеленых зон. На этой неделе презентовали киевлянам первую очередь парка на Троещине. Новая зона отдыха в Деснянском районе столицы расположена вдоль проспекта генерала Ватутина между улицей Оноре де Бальзака и проспектом Маяковского. Раньше на том месте были заросли, болото, теперь же — современный, уютный, красивый парк.

Чтобы его обустроить, расчистили территорию, выровняли ландшафт, пересадили часть деревьев. В новом парке установили современные скамейки, энергосберегающее LED-освещение, навигационные указатели и оросительную систему, провели озеленение территории. Также в зоне отдыха обустроили прогулочные дорожки из фибробетона и плитки, велосипедные дорожки. Вы можете приехать, увидеть, какая получилась красивая и комфортная зона отдыха. Все местные жители, с которыми я говорил, очень довольны.

— Во сколько обошлась реконструкция?

Стоимость обустройства парка, проведенного практически с «нуля», — 48 миллионов гривен. Значительная часть этой суммы ушла на очистку озера и укрепление берега. Также в парке установили площадку для занятий спортом и беседку, а для малышей обустроили две детские площадки. Еще построили домик садовника, общественный туалет, отремонтировали голубятню рядом с парком.

Всего же в 2018 году на обновление парков и скверов мы выделили рекордные 200 миллионов гривен. В этом году уже открыли обновленные парки «Владимирская горка», «Отрадный», «Победа», сквер возле кинотеатра «Жовтень», вторую очередь парка «Наталка» на Оболони, первую очередь парка «Муромец», установив в нем скульптуру Ильи Муромца. А совсем недавно презентовали и обновленный Сырецкий парк.

«Конгресс WBC в Киеве — это исполнение моей мечты»

— В Киеве прошел 56-й конгресс Всемирного боксерского совета. Мировые СМИ дали высокую оценку его организации и атмосфере. А какие впечатления остались у вас?

— Я мечтал, чтобы конгресс WBC состоялся в столице Украины, два года вел переговоры с руководством организации. Каждый раз, посещая конгрессы, которые проводились в разных странах, я хотел, чтобы однажды он прошел в Киеве. И наконец цель достигнута! Хочу поблагодарить всех участников и гостей 56-го конгресса Всемирного боксерского совета, которые приехали в Украину. Уверен, что гости оценили красоту нашего города и украинское гостеприимство. Также говорю спасибо президенту WBC Маурисио Сулейману за то, что доверил Киеву провести мероприятие такого уровня, что жители столицы имели возможность увидеть легенд мирового бокса.

— Вместе с Маурисио Сулейманом вы исполнили песню на шоу талантов WBC. Долго репетировали?

— К сожалению, из-за плотного графика и моего, и Маурисио успели прорепетировать всего несколько раз. Мы участвовали в шоу «WBC имеет таланты». Идея этого конкурса — показать, что боксеры живут не только боксом, у нас есть много других хобби и талантов. Мы собрали небольшую рок-группу: я играл на гитаре, Маурисио — на барабанах. Кажется, всех приятно удивили хитом The Beatles — у нас получилась оригинальная трактовка Let it be. Также в шоу талантов приняли участие известные рефери, промоутеры, менеджеры WBC. Это было действительно весело!

— Признайтесь честно, ожидали увидеть несколько тысяч людей на автограф-сессии с Ленноксом Льюисом и Эвандером Холифилдом?

— Даже для меня такой ажиотаж стал неожиданностью. Так что хочу поблагодарить фанатов, которые пришли на автограф-сессию с легендарными чемпионами. Нам с Ленноксом и Эвандером было приятно пообщаться с поклонниками бокса.


* Легенды бокса Виталий Кличко, Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд пообщались с киевлянами

— Каковы результаты конгресса WBC в Киеве?

— Все участники и гости конгресса Всемирного боксерского совета, который состоялся в Украине впервые, в восторге от нашего города и его жителей. Многие сказали, что однозначно приедут к нам снова. И это важно, что о Киеве как о европейской столице знает и говорит все больше людей. А такие крупные международные мероприятия, как конгресс WBC, помогают в популяризации нашего города и страны. Можно смело говорить о том, что на прошлой неделе Киев был мировой столицей бокса. Убежден, такие масштабные события — это, с одной стороны, экзамен для города, а с другой — возможность заявить о себе, привлечь множество гостей. Теперь они знают, что Украина — прекрасная страна, а Киев — замечательный город.

«В наших планах — отремонтировать все общежития для работников «Киевпасcтранса»

— На прошлой неделе вы инспектировали общежитие для работников «Киевпасcтранса». Насколько это здание соответствует современным нормам?

Мы осмотрели здание, которое было построено в 1970 году, а сейчас капитально отремонтировано. Если вы сравните фотографии, как выглядело общежитие несколько лет назад и как выглядит сейчас, то увидите огромную разницу. Обновленное общежитие рассчитано на 150 человек. Есть в нем и комнаты для семей с детьми. В помещении оборудована детская игровая комната, есть актовый, спортивный залы, медпункт. На каждом этаже современные кухни и санузлы.

Также во время ремонта провели работы по укреплению фундамента и утеплению фасада здания, сделали новую крышу, поставили современные энергосберегающие окна и двери. Кроме того, в здании обновили систему теплоснабжения, сделали ремонт в комнатах и во всех бытовых помещениях. Обустроили придомовую территорию и детскую площадку. Общежитие сейчас вводят в эксплуатацию. Уже через пару недель в него заселятся жильцы.

— Есть ли у города планы по дальнейшим ремонтным работам на подобных объектах?

— Да. В наших планах — отремонтировать все общежития для работников «Киевпасстранса». Мы должны заботиться об условиях, в которых живут наши специалисты, а также улучшать условия их труда, социальные стандарты. Профессионалы, от слаженной работы которых зависит качество, а главное — безопасность перевозки пассажиров в столице, должны жить в достойных и комфортных условиях.

— Какова сейчас ситуация с персоналом в транспортной сфере? Насколько правдива информация о массовом оттоке кадров?

— Городская власть постоянно заботится не только об обновлении подвижного состава муниципального транспорта, не только о ремонте и строительстве новых станций, остановок и обновлении трамвайных путей. Мы прекрасно осознаем, что наша главная ценность — это люди, которые работают в коммунальных предприятиях и обеспечивают функционирование транспортной сферы. Транспортным предприятиям столицы сегодня остро не хватает специалистов, это правда. Многие из них едут работать за границу, переходят в частные предприятия. Я уверен, нам необходимо сделать все, чтобы люди с опытом оставались здесь. А для этого им надо создать достойные условия. Мы работаем над этим. И обновленное общежитие — убедительный результат нашей работы.

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