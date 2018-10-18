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Британка не смогла пройти пробу на алкотестере из-за накачанных коллагеном губ (фото)

12:03 18 октября 2018   274
Скарлетт Харрисон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

20-летнюю жительницу британского города Манчестер Скарлетт Харрисон остановила полиция, заподозрив работающую косметологом девушку в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Скарлетт предложили пройти пробу на алкотестере. Мисс Харрисон попыталась это сделать, но не смогла из-за накачанных коллагеном губ. Британка, предпринявшая четыре тщетные попытки, заявила, что ее губы слишком велики и она не может должным образом обхватить ими трубочку. Полицейские, однако, в это не поверили. Они решили, что Сскарлетт просто пытается уйти от ответственности. Сама же она утверждала, что виной всему «медицинские причины».

Тем не менее суд признал девушку виновной. Ей запретили водить машину в течение ближайших 16 месяцев и оштрафовали на 310 фунтов стерлингов (около 406 долларов).

Скарлетт Харрисон ранее снималась в британском телевизионном реалити-шоу Ex on the Beach.

Ранее «ФАКТЫ» писали о рекордном опьянении: в Полтаве поймали водителя, выпившего в десятки раз больше нормы.

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