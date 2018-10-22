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В США неизвестные открыли стрельбу, пострадали шесть человек

0:29 22 октября 2018   60
Полиция в США
Инф. «ФАКТОВ»

В американском штате Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщили в местном управлении шерифа.

Согласно сообщению, шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии. Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Филадельфии Джермантаун (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Инцидент случился рядом со зданием торгового центра. Еще один инцидент произошел недавно в городе Абердин (штат Мэриленд) — тогда из-за стрельбы погибли как минимум трое людей, а еще двое получили ранения.

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