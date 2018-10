В США неизвестные открыли стрельбу, пострадали шесть человек

В американском штате Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщили в местном управлении шерифа.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect (s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC

Согласно сообщению, шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии. Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

Officers seem to be focusing their investigation on the laundromat. They’re looking on the sidewalk in front of it @ActionNewsJax pic.twitter.com/hpalKGS2ei