Мир

В США неизвестные открыли стрельбу, пострадали шесть человек

В американском штате Флориде произошла стрельба, в результате которой ранены шесть человек. Об этом сообщили в местном управлении шерифа.

At this time, six adults shot with three in critical condition. No suspect (s) in custody. https://t.co/Z3STG9dJlC — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 21 октября 2018 г.

Согласно сообщению, шесть человек ранены, трое в тяжелом состоянии. Правоохранителям пока не удалось задержать подозреваемых.

По данным местных телеканалов, огонь злоумышленники могли вести из автомобиля.

Officers seem to be focusing their investigation on the laundromat. They’re looking on the sidewalk in front of it @ActionNewsJax pic.twitter.com/hpalKGS2ei — Brittney Donovan (@brittneyANjax) 21 октября 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в пригороде Филадельфии Джермантаун (штат Пенсильвания, США) неизвестные открыли стрельбу по прохожим. Инцидент случился рядом со зданием торгового центра. Еще один инцидент произошел недавно в городе Абердин (штат Мэриленд) — тогда из-за стрельбы погибли как минимум трое людей, а еще двое получили ранения.

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