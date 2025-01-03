Захід може нагородити путіна: чому у Великій Британії не вірять у перемогу України у війні

Не зумівши досягти мети завоювати Україну, путін натомість завдав величезних страждань власній країні і зруйнував її економіку, підірвавши при цьому російський престиж і стратегічний вплив у світі. Не варто забувати, що те, що планувалося як триденна «спецоперація», перетворилося на трирічний кошмар. росія здобула лише обмежені території і не змогла захопити навіть всю Донецьку область на сході. Минулорічний грандіозний наступ з метою створення буферної зони під Харковом для захисту російської території закінчився захопленням лише кількох кілометрів уздовж кордону. Ракетні атаки, спрямовані на те, щоб занурити Україну в холод і темряву, явно провалилися, пише полковник британської армії у відставці Річард Кемп.

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«Тим часом путін втратив контроль над частиною Курської області і не зміг повернути її, незважаючи на те, що залучив Північну Корею як союзника в конфлікті. Розхвалена путіним протиповітряна оборона виявилася нездатною зупинити українські удари по аеродромах, нафтобазах і складах боєприпасів на території росії. Навіть у столицю, москву, проникли українські безпілотники. Російський військово-морський флот був принижений втратою контроля над Чорним морем і незмогою задушити український експорт зерна. Близько 15 його кораблів було потоплено морськими безпілотниками, ще більше пошкоджено, а решта флоту була змушена відступити з Кримського півострова і від берегів України.

Людські втрати також величезні. За оцінками України, лише у 2024 році російські війська зазнали 427 000 втрат. За оцінками Інституту вивчення війни, американського аналітичного центру, за цей же період росія захопила 4 168 квадратних кілометрів; це означає, що кожен захоплений квадратний кілометр коштував понад 100 жертв", — пише Кемп.

Фінансові витрати на ці жертви, пише Кемп, є лише одним із чинників дедалі більшої нестабільності російської економіки. Відсоткові ставки досягли 23%, а інфляція — 9%.

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«Крім того, війна серйозно підірвала довіру до росії на Близькому Сході. Втручання путіна в сирійську громадянську війну в 2015 році дозволило Асаду зберегти владу. Але згортання його сил там, щоб не припиняти м'ясорубку в Україні, а також виведення у 2023 році найманців „Вагнера“ означає, що він не зміг врятувати диктатора наприкінці минулого року, — аналізує ситуацію експерт. — До того ж, слабкість росії в Сирії завдала шкоди її головному регіональному спільнику і постачальнику зброї — Ірану. Всупереч мрії путіна про відродження Російської імперії, він зробив країну залежною від китайців. Західні санкції вже зробили росію більш залежною від Китаю в плані економічної підтримки і торгівлі, ніж будь-коли раніше. З погіршенням економічного становища москви торговельна нерівність лише поглиблюватиметься».

Незважаючи на невдачі росії, зазначає британський офіцер, не можна робити помилку, вважаючи, що Україна і Захід близькі до перемоги у війні.

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«На жаль, можливість для цього була втрачена принаймні два роки тому через брак рішучості в Європі та страх перед ескалацією в США, які відмовили Україні в наданні зброї, необхідної для того, щоб відкинути росію назад. Україна не змогла зупинити невпинний російський наступ і не зможе цього зробити без суттєво посиленої підтримки, яка навряд чи надійде. Союзники Києва дедалі більше втомлюються від війни після невдалого контрнаступу у 2023 році, і багато хто з них вже готовий до мирної угоди. путін грає жорстко, відкидаючи пропозицію новообраного президента США, яка передбачала 20-річну відстрочку членства України в НАТО, західні гарантії безпеки і буферну зону з європейськими миротворцями. Його позиція може пом'якшитися залежно від того, як він бачить майбутнє російської економіки і наскільки він стурбований непередбачуваним Дональдом Трампом у Білому домі», — пише експерт.

Наразі, додає він, ми повинні вбити ідею про те, що путін «виграє» війну.

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«Це був колосальний провал. Трагедія полягає в тому, що Захід може нагородити путіна достатньою територією, щоб він міг перетворити поразку на перемогу», — резюмує військовий.

Раніше «ФАКТИ» публікували прогнози експертів щодо майбутнього України.

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