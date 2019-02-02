18-летняя Ястремская пробилась в финал турнира WTA в Хуахине (видео)

Спорт

Одна из сильнейших теннисисток Украины (третья ракетка нашей страны и 47-я в мире) Даяна Ястремская сыграет в финале турнира серии WTA International в Хуахине (Таиланд) с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В полуфинальной встрече 18-летняя одесситка сломила сопротивление 98-й ракетки мира Магды Линетт из Польши — 6:4, 6:3. Успех принес нашей теннисистке 21 400 долларов призовых.

В решающем поединке турнира Даяна 3 февраля сыграет с 49-й в мировом рейтинге австралийкой Айлой Томлянович, которая в полуфинале оказалась сильнее Тамары Зиданшек из Словении (74-я) — 6:4, 6:1.

Кстати, у Ястремской уже есть опыт выступлений в финале турнира WTA. В октябре прошлого года на престижных состязаниях в Гонконге Даяна обыграла в решающем матче 24-ю ракетку мира китаянку Ван Цян. Ни одной из украинок, которые играли в решающих поединках турниров WTA, не удавалось так быстро дойти до своего второй решающей встречи после дебютного финала в карьере.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ястремская второй раз подряд обыграла экс-первую ракетку мира.

Фото WTA

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