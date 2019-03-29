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Мир

В провинции Комо в Италии столкнулись поезда, пострадали десятки человек

4:55 29 марта 2019 33
Поезда столкнулись в Италии
Инф. «ФАКТОВ»

На севере Италии в результате столкновения двух пассажирских поездов пострадали по меньшей мере 50 человек. Об этом сообщает местное издание Leggo.

Авария произошла на станции Инвериго в провинции Комо.

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов отправился от станции на запрещающий сигнал семафора, но машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил.

В Министерстве инфраструктуры и транспорта Италии сообщили, что на одном из участков не сработала система безопасности, что позволило бы избежать столкновения.

«Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT», — говорится в заявлении.

Пассажиры получили травмы легкой степени тяжести.

На место аварии прибыли медики и пожарные, а также два спасательных вертолета.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте в Чехии столкнулись два поезда, оказавшиеся на одной колее. ЧП произошло в городе Брно. В результате инцидента пострадали как минимум два десятка человек. Еще одна железнодорожная трагедия случилась в Испании: там при столкновении поездов пострадали почти сто человек, несколько людей погибли.

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