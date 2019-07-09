Инклюзия по-украински: в Европе знают, как побороть "совок" отечественной педагогики

Общество и люди

Как мама ребенка с особенностями, который учится в инклюзивном классе обычной киевской школы, я точно знаю, с какими сложностями сталкиваются родители таких детей, как «работает» инклюзия в наших реалиях, как бывают растеряны педагоги и даже психологи и какой стресс испытывают все участники этого процесса. Для меня программа с сухим и длинным названием «Арт-терапевтические технологии как инструмент сопровождения детей с особыми образовательными потребностями в инклюзивных учебных заведениях Украины: перспектива и пути имплементации» показала принципиально новые возможности и стала откровением. А еще — заставила особенно остро почувствовать слабые места украинской инклюзивной системы. Ранее Марина Порошенко и Валентин Резниченко открыли инклюзивно-ресурсный центр в Днепропетровской области.

Поговорить об арт-технологиях в инклюзивном образовании и, собственно, поделиться некоторыми секретами в Украину приехали немецкие специалисты Себастиан фон Чаммер, Ульрике фон Чаммер и Элизабет Курц.

Значительную часть проблем и страхов относительно детей с особыми потребностями и инклюзии в школе мы надумываем сами. Сталкиваясь с такими детками, педагоги испытывают растерянность: они не подготовлены, недостаточно компетентны. Поэтому во время бурных совместных обсуждений этих тем (в которых активно и заинтересованно участвовали и немецкие специалисты) вывод о необходимости системной подготовки таких педагогов и психологов всеми понимался как бесспорный, ведь стандартные методы не работают. Однако есть инструменты для контакта и обучения, не связанные напрямую с логикой, но способные очень эффективно развивать детей через сенсорное восприятие, ритм, пространство, пластику, графику. И таких инструментов очень много.

Мне, во всяком случае, стало понятно, что если волшебная таблетка и существует, то ее нужно создавать своими руками. Долго, кропотливо, системно. Себастиан фон Чаммер назвал эту категорию «люди с особыми способностями». Потому что они не являются балластом и неправильно воспринимать их как помеху для «нормальных». Они способны как-то по-своему менять нашу привычную среду. Педагогика, закостенелая в стандартах еще советского времени, похоже, не знает, что мир уже давно расширил рамки и в нем есть место другим способам общения, не связанным напрямую с интеллектом или логикой. Но точно связанных с человечностью и коммуникацией. Идти к постижению мира можно принципиально новыми путями. Поверьте, даже умным взрослым постоянно есть чему учиться. И это мы увидели на семинаре, который стал возможен благодаря Немецко-украинско-белорусскому обществу «Европа без границ» и главе правления этой организации Алле Вайсбанд, Всеукраинской общественной организации «Арт-терапевтическая ассоциация» и Ukrainian Global School при поддержке благотворительной организации Aktion Mensch.

Было бы нечестно говорить о том, что специалистов, готовых работать с инклюзией, в Украине нет. Конечно, они есть. Это удивительные люди, которые берутся за самых сложных. Но их катастрофически мало. И государство их, похоже, почти не слышит. Во всяком случае, на уровне чиновников нет понимания глубины проблемы. Как нет и желания ее увидеть и начать ею заниматься.

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