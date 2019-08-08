11 августа у мусульман начинается Курбан-байрам: история и традиции праздника

Общество и люди

Курбан-байрам (тюрк.) или Ид аль-Адха (араб.) — это самый главный исламский праздник, кульминационная часть мусульманского обряда ежегодного хаджа (паломничества в Мекку) — одного из столпов ислама, который хотя бы раз в жизни обязан совершить каждый мусульманин. Название Курбан-байрам переводится как «праздник жертвы». Он отмечается в долине Мина вблизи Мекки через 70 дней после Ураза-байрама (праздника разговения, завершающего пост священного для всех мусульман месяца Рамадан), в 10-й день 12-го месяца мусульманского лунного календаря Зуль-хиджа. Каноны ислама предписывают мусульманам исполнять кульминационную часть обряда не только в Мекке, но в любом месте, где они находятся.

Праздник отмечается в память о событии, описанном в Коране и связанном с пророком Ибрахимом (Авраамом). Когда Аллах, желая испытать патриарха, приказал ему принести в жертву своего любимого сына Исмаила, пророк проявил высшую покорность и повел Исмаила, который без колебаний последовал за отцом, в долину Мина, чтобы выполнить волю Всевышнего. Аллах вознаградил его за преданность и сохранил Исмаилу жизнь, отдав на заклание вместо ребенка барашка. С тех пор в знак покорности, поклонения и полного посвящения себя Аллаху мусульмане совершают обряд заклания курбана (жертвы).

Ночь накануне Курбан-байрама принято проводить в молитве. Считается, что в это время Всевышний отвечает на просьбы верующих. Пророк Мухаммад сказал: «Кто бы ни был, бодрствовавший в ночь разговения и ночь Курбана в служении Всевышнему — не постигнет сердце его печаль, когда печаль постигнет других».

Ранним утром мусульмане, совершив полное омовение, надев лучшие одежды и умастив себя благовониями, отправляются в мечеть на совместную молитву. После окончания праздничного намаза и раздачи милостыни принято собираться вместе на улицах или во дворах, чтобы петь хором славословие Аллаху (такбир), и посещать кладбища, чтобы помолиться за умерших. А затем на специально подготовленных площадках приносятся в жертву животные, которых предварительно укладывают на землю на левый бок головой в сторону Мекки. Верующие считают, что с первыми брызгами крови жертвенного животного человеку, выполняющему курбан, прощаются его предыдущие грехи.

Для принесения в жертву выбираются взрослые, здоровые, красивые, специально откормленные для этой цели животные. Это может быть овца или коза (жертва от одного человека), или более крупные животные: корова, бык, буйвол или верблюд (от семерых). По традиции, мясо животного делят на три части: одну оставляют своей семье, вторую — родственникам, соседям и друзьям, а третью отдают бедным и нуждающимся. Шкуру, жир и другие части жертвенного животного нельзя продавать, их можно только дарить. Главное, чтобы и обязательная милостыня (закят), и угощение малоимущих (садака) подавались от всего сердца, ради Аллаха. Это принесет пользу нуждающимся и защитит дарующих от всевозможных бед и несчастий.

В дни праздника обязательно нужно навестить родственников и друзей, чтобы сделать им подарки, попросить прощения за нанесенные обиды. Мусульмане стараются собрать под крышей своего дома как можно больше гостей, чтобы порадовать их щедрым угощением. Из мяса жертвенных животных готовят праздничную еду. В первый день это блюда из печени и сердца, во второй — супы из бараньих голов и ножек и жаркое с овощами, а в следующие дни готовят жареные бараньи ребрышки и традиционные манты, шашлык, лагман и плов. И ни одно застолье не обходится без сладких пирогов, лепешек и блюд с миндалем и изюмом.

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