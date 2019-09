Женился известный голливудский актер, звезда фильма "Одержимость" (фото, видео)

Шоу-бизнес

В воскресенье, 1 сентября, на втором по величине острове Гавайского архипелага Мауи состоялась звездная свадьба. Известный голливудский актер Майлз Теллер женился на модели Кели Сперри. Их роман длится уже шесть лет.

Венчание состоялось в католической церкви. Присутствовали родственники жениха и невесты, а также их близкие друзья, в частности, актриса Нина Добрев. Новобрачные уехали из церкви на винтажном Porsche Roadster.

На свадьбе гуляли всю ночь. Теллер договорился с популярным ди-джеем DJ Kygo. Кроме того, играл оркестр из 12 музыкантов. До утра звучали любимые мелодии новобрачных. Для первого танца Майлз и Кели выбрали балладу звезды кантри Винса Гилла If I Didn't Have You («Если бы у меня не было тебя»).

Также несколько раз звучал старый хит группы Berlin под названием Take My Breath Away («У меня перехватывает дыхание» или «Ты мое чудо»). Эта песня стала известна после выхода в прокат фильма «Лучший стрелок» (другое название — «Топ Ган») с молодым Томом Курзом в главной роли. В июне 2020 года состоится премьера продолжения. В украинском прокате сиквел получил название «Лучший стрелок: Маверик». В нем играют Круз, Теллер. Вел Килмер, Эд Харрис, Дженнифер Коннелли.

Гавайи в качестве места свадьбы выбрала Сперри. Она обожает эти острова. Здесь Кели в детстве часто отдыхала с родителями.

Теллеру 32 года. Его первой большой работой в кино стала роль в драме «Кроличья нора» (2010 год). Настоящим прорывом для актера оказался фильм «Одержимость» (2014 год). Майлз был выдвинут на соискание премии «Оскар» за главную роль в этой картине режиссера Дэмьена Шазелла. Затем он сыграл одну из главных ролей в фантастической киносерии «Дивергент».

Это первый брак для Теллера и 26-летней Сперри. Детей у них пока нет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о свадьбе популярной британской певицы Элли Голдинг. 32-летняя поп-звезда вышла замуж за 27-летнего арт-дилера Каспара Джоплинга.

