Машина для смены подгузников и дрессировка врачей: названы лауреаты Шнобелевской премии (видео)

Мир

29-я церемония вручения Шнобелевской премии состоялась в США. Ее также называют анти-нобелевской за бесполезность и абсурдность многих «открытий» сделанных учеными и инженерами со всего мира, пишет Telegram-канал 360.

Ежегодно вручает эту премию журнал «Анналы невероятных исследований» (Annals of Improbable Research). Организаторы уверены, что номинанты и их открытия «сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься».

Многие исследования на первый взгляд кажутся абсолютно бессмысленными, но, по мнению создателей журнала, имеют иногда неоценимую научную ценность.

Авторы сообщения отмечают, что среди прочих кандидатов в этом году наиболее яркими стали создатель машины для смены подгузников и ученые, установившие, что определенный метод дрессировки животных может помочь в обучении врачей.

Идеологи «дрессировки для врачей» создали под эти цели специальную машину, которая издает определенные звуки — так называемое оперантное обучение.

Winners of the Physics Prize, for studying how and why wombats male cube-shaped poo. #IgNobel pic.twitter.com/7Y7bUgXzeL — Jessie Hendricks (@jessiescience) 12 сентября 2019 г.

Голландским ученым и их турецким коллегам досталась награда за исследование на тему: «Какие деньги самые грязные в мире». Оказалось — речь о румынских банкнотах, на которых больше всего бактерий, способных сопротивляться медикаментам. Причем по поводу чистоты своих денег пришлось меньше краснеть даже создателям американских и канадских долларов, а также индийских рупий.

Иранский ученый Иман Фарахбакш получил премию за «технический прорыв», а точнее за машину, которая способна менять детям подгузники. Аппарат, кстати, запатентован в США.

В области химии отличилось японцы, которые дали оценку общему количеству слюны, производимому в день пятилетним ребенком.

Главным анти-психологом стал немец Фритц Страк, который переоткрыл собственное открытие. Сначала ученый заявил, что если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым. Но затем передумал и доказал обратное.

В «медицине» главным стал Сильвано Галлус, который выяснил, что пицца помогает избежать болезней или даже смерти, но только если она произведена и съедена в Италии. Но это не точно.

Награду по анатомии присудили Роджеру Мюссе и Буррасу Бенгудифе за работу 12-летней давности о разнице температур в паху у одетых и раздетых французских почтальонов.

А вот «биологи» получили свою награду за «обнаружение того, что мертвые намагниченные тараканы ведут себя не так, как живые намагниченные тараканы».

Одну из главных наград на Шнобелевской премии — премию мира — получила группа ученых из разных стран, которая установила шкалу для измерения приятных ощущений при почесывании.

Лауреатам «Шнобеля» ежегодно вручают награды настоящие нобелевские лауреаты. В этом году на церемонии их было четверо. Победители получают самую настоящую банкноту в десять триллионов зимбабвийских долларов времен гиперинфляции в этой стране.

Само мероприятие происходит в теплой дружеской атмосфере с шутками и забавными лекциями. Например, эксперты имеют возможность объяснить свою работу сначала за 24 секунды, а затем — уложившись лишь в семь слов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в прошлом году «Шнобелевская премия» в области медицины была вручена врачам из США, которые выясняли, помогает ли катание на американских горках избавиться от камней в почках. Они отпечатали на 3D-принтере модели почек и прокатили их на аттракционе в парке развлечений Диснейуорлд в Орландо (американский штат Флорида). Оказалось, что у тех, кто сидит в задней части едущего по рельсам вагончика шансы, что камень выйдет наружу, увеличиваются на 64%. А у сидящих впереди — только на 17%.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter