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Дорого и престижно: красавица-внучка Софии Ротару уехала учиться в США (фото)
Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно показала своего бойфренда, будет учиться в США.
Об этом в своем Instagram сообщил отец девушки — Руслан Евдокименко.
«Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо», — подписал он фото, на котором Соня держит в руке студенческий билет.
А учиться София будет в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design). Это одно из самых престижных учебных заведений мира в области искусства, моды и дизайна. Среди выпускников — Том Форд, Донна Каран, Марк Джейкобс и другие.
Стоимость обучения в этой школе — от 46 820 долларов в год. Кстати, Parsons The New School For Design — популярна среди российской «золотой молодежи», считается, что учиться там очень модно.
Напомним, что ранее София Евдокименко записала несколько песен.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!