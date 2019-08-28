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Шоу-бизнес

Дорого и престижно: красавица-внучка Софии Ротару уехала учиться в США (фото)

8:25 28 августа 2019 51
София Евдокименко
Инф. «ФАКТОВ»

Внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая недавно показала своего бойфренда, будет учиться в США.

Об этом в своем Instagram сообщил отец девушки — Руслан Евдокименко.

«Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо», — подписал он фото, на котором Соня держит в руке студенческий билет.

Соня Евдокименко

А учиться София будет в Новой школе дизайна Парсонс (Parsons The New School For Design). Это одно из самых престижных учебных заведений мира в области искусства, моды и дизайна. Среди выпускников — Том Форд, Донна Каран, Марк Джейкобс и другие.

Стоимость обучения в этой школе — от 46 820 долларов в год. Кстати, Parsons The New School For Design — популярна среди российской «золотой молодежи», считается, что учиться там очень модно.

Напомним, что ранее София Евдокименко записала несколько песен.

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