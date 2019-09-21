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Мадонна предлагала мне 20 млн долларов, чтобы забеременеть, — легенда НБА Деннис Родман (фото)
Легендарный американский баскетболист Деннис Родман поведал историю о своих отношениях с поп-королевой Мадонной, утверждая, что певица предлагала ему сумасшедшую сумму за зачатие ребенка.
О желании звезды родить ребенка от спортсмена пятикратный чемпион НБА сначала написал в своей книге Bad As I Wanna Be («Хочу быть хуже всех»), но теперь, в программе The Breakfast Club на радиостанции Power 105.1 FM, Деннис поделился новыми подробностями об этом.
«Однажды в 1993 году я сидел в казино в Лас-Вегасе, когда мне из Нью-Йорка позвонила Мадонна. Она сказала: „Деннис, у меня овуляция“. Я переспросил, что это. А в тот момент я пытался помочь ей забеременеть. Я ответил, что буду через пять часов, и попросил оставить за мной стол в казино. Я отправился в аэропорт, сел на присланный Мадонной частный самолет G5, прилетел в Нью-Йорк, зашел к ней домой, сделал свое дело, поехал обратно в аэропорт, прилетел в Лас-Вегас и продолжил играть. Это правдивая история!» — рассказал 58-летний Деннис Родман.
Баскетболист также признался, что Мадонна предложила ему 20 млн долларов, если она забеременеет от него, а точнее — если родит ребенка.
Деннис Родман и Мадонна в 1990-х. Рост баскетболиста — 201 см, певицы — 164 см
Кстати, певица родила три года спустя — в 1996-м. Дочь Лурдес появилась на свет от кубинского фитнес-тренера Карлоса Леона, который моложе Мадонны на восемь лет. Родман предположил, что Леону тоже были предложены деньги.
Кроме того, во время интервью Деннис не согласился с тем, что роман с Мадонной сделал его более известным: «В 1993-м ее карьера шла вниз. Она сама говорила, что встречалась со мной, потому что я был плохим парнем. Я поднимался по карьерной лестнице, а она шли вниз».
Сейчас Мадонне 61 год, она мать шестерых детей, самым младшим из которых по шесть лет. Родман (кстати, друг президента Северной Кореи Ким Чен Ына) был неоднократно женат, у него трое детей.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Мадонна раскрыла секрет, зачем носит повязку на один глаз.
Фото Instagram
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..