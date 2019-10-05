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Пока еще доступна: соблазнительная Ратаковски заинтриговала фанаток новым откровенным купальником

2:25 5 октября 2019 48
Эмили Ратаковски
Инф. «ФАКТОВ»

Американская супермодель, актриса и дизайнер Эмили Ратаковски представила новый купальник собственного бренда Inamorata Woman и призвала фанаток побыстрее приобрести экземпляр.

Рекламная фотография появилась в Instagram марки.

Речь идет о черном комплекте, состоящем из маленького топа без бретелек и трусов с высокой талией. На снимке новинку демонстрирует сама Ратаковски — вероятно, чтобы доказать девушкам и женщинам, что они будут в новом купальнике такими же соблазнительными.

«Hygeia set. Now available in black. Get it before it's gone» («Комплект Hygeia теперь доступен в черном цвете. Заказывайте, пока его не разобрали»), — «поторопила» модель в описании поста.

Поклонницы засыпали дизайнера комплиментами. «Ты просто принцесса», «Очень сексуальный купальник», «И Эмили, и новинка потрясающе красивые», — комментировали они.

Напомним, что Эмили Ратаковски известна своей любовью к фотосессиям в откровенной одежде. В сентябре она опубликовала очередной снимок в вызывающем купальнике. Он сшит таким образом, что полностью открывает ягодицы и бедра модели, а вырез кливидж заканчивается чуть выше пупка.

Еще один купальник из новой коллекции

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Эмили Ратаковски показала фигуру в «опасном» купальнике с дерзкими разрезами.

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