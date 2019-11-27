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"Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост (фото)
В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), где в очереди за бургером можно запросто встретить миллиардера, появится центр, в котором будет проводиться альтернативная утилизация тел умерших людей.
Вместо традиционного захоронения в землю или кремации разработчики предлагают компостировать тела и превращать их в почву. Центр станет первым масштабны сооружением, предлагающим экологичное захоронение, пишут «Вести.ру» со ссылкой на местную Seattle Times.
Издание отмечает, что строительство здания в южной части города планируют завершить весной 2021 года.
Take a look at these gorgeous images by @olsonkundig of the design for Recompose|Seattle, as described in @archpaper https://t.co/nPPrDtH8VE— Katrina Spade (@recomposelife) 22 ноября 2019 г.
Почва, получившаяся из умерших людей, позже может использоваться для выращивания растений. Метод позволят сэкономить на расходе энергии — ее требуется в восемь раз меньше, что, в свою очередь, сократит выброс углекислого газа в атмосферу.
Центр будет представлять собой открытое пространство с арочным деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами установят шестиугольные порталы, в которых разместят сосуды с разлагающимися телами. В здании будет и зал для прощальных церемоний, оформленный с использованием дерева и растений.
Технология переработки человеческих тел в компост была разработана компанией Recompose. Она предполагает помещение умерших людей в многоразовые сосуды, заполненные древесной стружкой. Процесс разложения будет контролироваться специальной системой, обеспечивающей оптимальное соотношение влаги, азота, кислорода и углекислого газа для поддержания активной жизнедеятельности бактерий.
olson kundig reveals recompose facility in seattle for composting human bodies https://t.co/vPLOQsWFq7 pic.twitter.com/9SLUB8EK2p— designboom (@designboom) 23 ноября 2019 г.
По словам представителей Recompose, этот метод позволяет переработать даже кости и зубы. Полученный в результате компост будет использоваться для выращивания деревьев и других растений внутри комплекса.
Авторы проекта отмечают, что при компостировании расходуется в восемь раз меньше энергии, чем при кремации. Это позволяет значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.
Строительство центра стало возможным благодаря закону, принятому в штате Вашингтон в мае 2019 года. Согласно этим правилам, жители штата смогут завещать, чтобы их тела были переработаны в компост.
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