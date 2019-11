"Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост (фото)

В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), где в очереди за бургером можно запросто встретить миллиардера, появится центр, в котором будет проводиться альтернативная утилизация тел умерших людей.

Вместо традиционного захоронения в землю или кремации разработчики предлагают компостировать тела и превращать их в почву. Центр станет первым масштабны сооружением, предлагающим экологичное захоронение, пишут «Вести.ру» со ссылкой на местную Seattle Times.

Издание отмечает, что строительство здания в южной части города планируют завершить весной 2021 года.

