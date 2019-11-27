23.88 / 24.10 26.24 / 26.61
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

"Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост (фото)

1:34 27 ноября 2019 45
Переработка на компост
Инф. «ФАКТОВ»

В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), где в очереди за бургером можно запросто встретить миллиардера, появится центр, в котором будет проводиться альтернативная утилизация тел умерших людей.

Вместо традиционного захоронения в землю или кремации разработчики предлагают компостировать тела и превращать их в почву. Центр станет первым масштабны сооружением, предлагающим экологичное захоронение, пишут «Вести.ру» со ссылкой на местную Seattle Times.

Издание отмечает, что строительство здания в южной части города планируют завершить весной 2021 года.

Почва, получившаяся из умерших людей, позже может использоваться для выращивания растений. Метод позволят сэкономить на расходе энергии — ее требуется в восемь раз меньше, что, в свою очередь, сократит выброс углекислого газа в атмосферу.

  

Центр будет представлять собой открытое пространство с арочным деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами установят шестиугольные порталы, в которых разместят сосуды с разлагающимися телами. В здании будет и зал для прощальных церемоний, оформленный с использованием дерева и растений.

Технология переработки человеческих тел в компост была разработана компанией Recompose. Она предполагает помещение умерших людей в многоразовые сосуды, заполненные древесной стружкой. Процесс разложения будет контролироваться специальной системой, обеспечивающей оптимальное соотношение влаги, азота, кислорода и углекислого газа для поддержания активной жизнедеятельности бактерий.

По словам представителей Recompose, этот метод позволяет переработать даже кости и зубы. Полученный в результате компост будет использоваться для выращивания деревьев и других растений внутри комплекса.

Авторы проекта отмечают, что при компостировании расходуется в восемь раз меньше энергии, чем при кремации. Это позволяет значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Строительство центра стало возможным благодаря закону, принятому в штате Вашингтон в мае 2019 года. Согласно этим правилам, жители штата смогут завещать, чтобы их тела были переработаны в компост.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве повысились цены на ритуальные услуги, которые предоставляет одно из коммунальных предприятий.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

путин зеленский

У Путина серьезно оскандалились с фото Зеленского

Анна Семенович

Экс-"блестящая" Анна Семенович запустила туфлей в Путина: что произошло

Х-фактор судьи&nbsp;— Данилко, Полякова, Каменских, Сафина

«Что за фигня!»: Полякову возмутил поступок Данилко на «Х-факторе» (фото, видео)

Пенсии

Перерасчет пенсий в декабре: кого ждут изменения

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер