Мир

"Экологичная" смерть: в США умерших людей будут превращать в компост (фото)

В американском городе Сиэтле (штат Вашингтон), где в очереди за бургером можно запросто встретить миллиардера, появится центр, в котором будет проводиться альтернативная утилизация тел умерших людей.

Вместо традиционного захоронения в землю или кремации разработчики предлагают компостировать тела и превращать их в почву. Центр станет первым масштабны сооружением, предлагающим экологичное захоронение, пишут «Вести.ру» со ссылкой на местную Seattle Times.

Издание отмечает, что строительство здания в южной части города планируют завершить весной 2021 года.

Take a look at these gorgeous images by @olsonkundig of the design for Recompose|Seattle, as described in @archpaper https://t.co/nPPrDtH8VE — Katrina Spade (@recomposelife) 22 ноября 2019 г.

Почва, получившаяся из умерших людей, позже может использоваться для выращивания растений. Метод позволят сэкономить на расходе энергии — ее требуется в восемь раз меньше, что, в свою очередь, сократит выброс углекислого газа в атмосферу.

Центр будет представлять собой открытое пространство с арочным деревянным потолком и мансардными окнами. Между стенами установят шестиугольные порталы, в которых разместят сосуды с разлагающимися телами. В здании будет и зал для прощальных церемоний, оформленный с использованием дерева и растений.

Технология переработки человеческих тел в компост была разработана компанией Recompose. Она предполагает помещение умерших людей в многоразовые сосуды, заполненные древесной стружкой. Процесс разложения будет контролироваться специальной системой, обеспечивающей оптимальное соотношение влаги, азота, кислорода и углекислого газа для поддержания активной жизнедеятельности бактерий.

olson kundig reveals recompose facility in seattle for composting human bodies https://t.co/vPLOQsWFq7 pic.twitter.com/9SLUB8EK2p — designboom (@designboom) 23 ноября 2019 г.

По словам представителей Recompose, этот метод позволяет переработать даже кости и зубы. Полученный в результате компост будет использоваться для выращивания деревьев и других растений внутри комплекса.

Авторы проекта отмечают, что при компостировании расходуется в восемь раз меньше энергии, чем при кремации. Это позволяет значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Строительство центра стало возможным благодаря закону, принятому в штате Вашингтон в мае 2019 года. Согласно этим правилам, жители штата смогут завещать, чтобы их тела были переработаны в компост.

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