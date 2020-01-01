Украина

Рождество 2020: что это за праздник и как сделать так, чтобы год прошел в мире, любви и достатке

В понедельник, 6 января, Святой вечер, или Сочельник, у христиан, которые руководствуются юлианским календарем. По традиции, с появлением на небе первой звезды семьи соберутся на тихую торжественную трапезу, чтобы всем вместе встретить Рождество Христово — один из двенадцати самых больших праздников в году.

В Украине люди с давних времен старались накануне Рождества создать в доме образ мира, счастья, покоя и достатка. А для этого надо было тщательно подготовиться к празднику. Работали дружно, все вместе, и стар и млад, помня старую пословицу: «Хто всім гуртом клопоче перед Різдвом, той проживе рік у мирі та злагоді».

Женщины и девчата занимались уборкой, готовили на Святвечер 12 постных блюд в честь двенадцати апостолов, а на обед следующего дня, то есть на само Рождество, — несколько мясных блюд и пироги с разными начинками. Девушкам надо было позаботиться и об украшении дома. Перестирать все рушники, которыми оформляются иконы, вырезать из бумаги «витинанки» на рождественскую тематику. Наши предки также плели из соломы своеобразную конструкцию — «павука». Гирлянды из соединенных соломинок и бумажных кружков вешали под потолком, а к ним прикрепляли так называемые теремки — ромбики из соломы, украшенные цветами из бумаги.

Пока дом готовили к празднику, мужчины и парни обязаны были напоить и накормить скотину, обойти все подворье, проследить, чтобы везде был порядок. Кроме того, полагалось вернуть в дом всё, что было где-то забыто или кем-то взято в долг.

Как только темнело, хозяин вместе с сыновьями торжественно заносил в дом символ плодородия и достатка — дидух (украшенный сухими цветами и разноцветными лентами сноп пшеницы с колосьями ржи и овса). Считалось, что с дидухом в хату вносили Святки и выгоняли нечистого: «Дідух у хату — нечисть з хати». Переступив порог, супруг здоровался с женой так, будто бы они впервые в этот день увиделись, поздравлял со Святым вечером, желал всем присутствующим счастья и здоровья на сто лет. Затем ставил дидух на рушник под образами. Вместе с дидухом заносили в помещение и охапку сена, которую делили на две неравные части. Меньшую хозяйка раскладывала на углу праздничного стола (в память о том, что Сын Божий родился в хлеву и его первой колыбелью стали ясли). А большую — под столом. Пока взрослые занимались подготовкой к празднику, маленькие дети сидели на сене под столом и… мычали, блеяли или квохтали. Согласно поверью, это способствует тому, что домашняя скотина и птица даст весной хороший приплод. Дети постарше вечером относили кутью крестным родителям и просто соседям, которых семья хотела поздравить с праздником.

Перед самой вечерей в Сочельник глава семьи с хлебом и ладанкой обходил все помещения в доме и всё хозяйство, обеспечивая таким ритуалом защиту от темных сил не только в Святки, но и на протяжении всего года.

Рождественский стол Главные блюда ужина в Сочельник — кутья и узвар. Кутья — ритуальное постное блюдо, символ спасения, принесенного Христом, а также единения людей с Богом и миром умерших. Кутью традиционно варили из ячменя или пшеницы, которые символизируют вечную жизнь, воскресение. Добавляли в блюдо мак — символ достатка, орехи и изюм — долголетия и процветания, а также мед — чистоты, Божьего слова. Кроме того, принято готовить на Святвечер борщ, рыбные блюда (например, заливную рыбу), постные голубцы, вареники с капустой, картофель с грибами, фасоль. На сладкое — медовик, пироги с маком, яблоками, грушами, калиной. Пекли к празднику и особый хлеб — калач (книш, или крачун), который клали рядом с дидухом. Поскольку сдоба символизирует семейное благосостояние и богатство, ее на столе традиционно было много. На само Рождество готовят блюда из свинины и птицы. Наши предки кололи к празднику кабана, поэтому на столе были и шинка, и сало, и колбасы, и холодец… Свинину также запекали, тушили с квашеной капустой (бигос) или картошкой и черносливом.

Как начать трапезу в Святвечер

За стол 6 января можно было садиться с появлением на небе первой звездочки — в память о Вифлеемской звезде, возвестившей пастухам о рождении Христа. Перед ужином полагалось зажечь свечи возле икон и на столе и прочитать молитвы. Передавая домочадцам миску с кутьей, хозяин приглашал на ужин «божi та грiшнi душi, щоб вони на тiм свiтi так вечеряли, як родина тут».

На следующий день, 7 января, утром семья обязательно шла в церковь на праздничную литургию. При встрече с родичами, друзьями или соседями принято было приветствовать их словами: «Христос народився!» На что те отвечали: «Славiмо його!» Так в Украине традиционно здоровались в течение всех Святок — до Крещения. После службы, поздравив с Рождеством священников, знакомых прихожан и раздав милостыню, люди торопились домой на праздничный обед. И тут уже стол ломился от скоромных блюд. Были там и жареный поросенок, и гусь или утка с яблоками, и холодец, и буженина, и печенка, и пироги с мясом…

Молодежь и дети с наступлением сумерек отправлялись колядовать. Парни и девчата облачались в костюмы (наиболее популярные персонажи: Ангел, Ирод, Волхвы, Пастухи, Смерть, Казак), ходили по дворам и устраивали рождественские представления, за что их щедро одаривали.

Что надо сделать в праздник, чтобы год прошел в мире, любви и достатке Готовиться к Рождеству всей семьей, дружно. К празднику полагается купить новую посуду и одежду для всех домочадцев (старая, по поверьям, притягивает бедность). Соблюдать пост накануне (6 января у верующих строгий пост: ничего не едят до первой звезды). Перекусить в обед позволяется только детям. Приготовить главное рождественское блюдо — кутью, которую едят в первую очередь и после ужина оставляют на столе или на подоконнике с ложкой (для покойных родственников). В Святвечер постараться собрать за столом всю семью. Простить родным обиды, чтобы не забирать с собой в следующий год злость и плохое настроение. Если в доме присутствует гость, его обязательно приглашают к столу. Вообще, гость в Святвечер приносит в дом счастье. Начать трапезу с молитвы, вспомнить о тех родственниках, кто не смог приехать из-за болезни, тех, кто находится на службе или в местах лишения свободы. Для них желательно поставить на столе отдельные тарелки и положить ложки (для кутьи). Поколядовать всей семьей за столом. Радушно встретить колядующих, которые возвещают о Рождении Спасителя мира и являются вестниками добра и счастья для семьи. Пригласить их в дом, поблагодарить за поздравления, «віншування» и щедро одарить. Загадать желание. Всевышний обязательно его услышит, и мечта сбудется.

Чего нельзя делать на Рождество

Ссориться, особенно выяснять отношения за столом в Сочельник. В Святой вечер нежелательно даже просто много говорить.

Выходить во время ужина из дому.

Отказывать кому-либо в помощи, в просьбе накормить или приютить на ночь.

Нельзя запрещать колядующим прославлять Бога, не пускать их в дом, прогонять со двора.

Отмечать праздник не с семьей. Наши предки считали, что такой человек весь год «блукатиме світом», будет чувствовать себя одиноко и неуютно.

Гадать. Для гаданий больше подойдут Щедрый вечер (накануне старого Нового года) и Крещенский сочельник (с 18-го на 19 января).

Приметы Если на Рождество не выпал снег, вполне возможно, он «порадует» нас на Пасху: «Зелене Різдво — білий Великдень». Ясная погода в рождественскую ночь обещает богатый урожай зерновых летом.

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