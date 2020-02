Фестиваль детских спектаклей и вечер Шопена: куда пойти в Киеве в выходные

Общество и люди

В Национальной опере Украины имени Тараса Шевченко:

13 февраля — опера «Бал-маскарад»,

14 и 15 февраля — балет «Ромео и Джульетта»,

16 февраля — балет «Жизель»,

18 февраля — балеты «Кармен-сюита» и «Шопениана»,

19 февраля — опера «Джанни Скикки» и балет «Болеро».

Начало: 19:00.

Адрес: ул. Владимирская, 50.

Цена: от 50 грн.

***

13 февраля в 18:00 в Музее современного искусства Украины состоится открытие выставки живописи «Взгляд во времени». Выставка продлится до 29 марта.

Адрес: ул. Кирилловская, 41.

Вход свободный.

***

19 февраля в Довженко-центре состоится лекция Ольги Брюховецкой «Два відсутні похорони: травматична пам’ять у фільмах «Тіні забутих предків» і «Камінний хрест» и показ фильма «Камінний хрест» (режиссер Леонид Осыка); 26 февраля — лекция Ольги Романовой «Деконструкція «радянської людини» у білоруських фільмах періоду перебудови і початку 1990-х років» и показ фильма «Кооператив «Политбюро», или Долгим будет прощание» (режиссер Михаил Пташук).

Начало лекции в 19:00, фильма — в 20:00.

Адрес: ул. Васильковская, 1, кинолекторий, 5-й этаж.

Вход свободный, необходима регистрация.

***

В Киеве пройдет «Фестиваль сучасної драми. Діти». В программе заявлены спектакли: 14 февраля в 14:30 — «Крило метелика», 16:00 — «Саня», 17:30 — «Вікно з вогнем».

Адрес: Национальный академический театр оперетты, ул. Б. Васильковская, 53/3.

15 февраля в 17:30 — «Пан Чимерник», 19:00 — «Чапаєв і Василиса»; 16 февраля в 11:30 — «Місто за шпалерами», 12:30 — «Їжачок-ніндзя», 14:30 — «Зубата втрата», 16:00 — «Покидьки», 17:30 — «Грета та Гензель».

Адрес: Академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25.

Вход свободный. Необходима регистрация.

***

14 февраля в 16:00 в Музее театрального, музыкального и киноискусства Украины состоится музыкально-литературный вечер, посвященный 210-летию со дня рождения Фридерика Шопена.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Вход по цене музейного билета.

***

14 февраля в 18:00 в Колонном зале Киевской городской государственной администрации состоится благотворительный бал All you need is LOVE. Цель: сбор средств на лечение Даниила Патенко, студента Киевского Национального университета имени Тараса Шевченко, у которого обнаружили острый монобластный лейкоз.

Адрес: ул. Крещатик, 36.

Цена: 250—400 грн.

***

До 29 февраля в Центре украинской культуры и искусства проходит фотовыставка «Рейв давніх культур».

Адрес: ул. Хорива, 19 В, станция метро «Контрактова площа».

Вход свободный.

***

До 10 марта в Национальном музее украинского народного декоративного искусства проходит выставка стеклянных арт-объектов словацко-французского художника Яна Зоричака.

Адрес: ул. Лаврская, 9.

Цена: 10—50 грн.

***

До 14 марта в галерее «НЮ АРТ» проходит выставка «Український натюрморт». В экспозиции представлены произведения известных художников: Надежды Билоконь, Николая Глущенко, Адальберта Эрдели, Марии Примаченко, Романа Сельского, Алексея Шовкуненко.

Адрес: ул. М. Грушевского, 28/2.

Вход свободный.

