Деньги

Николай Гонта — известный винницкий ювелир более чем с 20-летним опытом работы, обладатель награды «Человек года-2019». Ему была вручена статуэтка Nika в номинации «За социальную справедливость». Маленькую ювелирную мастерскую он превратил в ювелирный завод «Шарм», создал и развил знаменитую всеукраинскую сеть магазинов B2B Jewelry. Николай Гонта говорит, что получает удовольствие от своей работы. От того, что дарит людям не только приятные эмоции и эстетическое удовольствие, но и финансовую независимость, возможность построить собственный бизнес и реализовать свою мечту, создать экономическую платформу и социальные гарантии в Украине. Также он подробно рассказал о проекте B2B Jewelry, который взбудоражил не только весь ювелирный рынок, но и общественность.

«Наши украшения делают красивее тех, кто их носит»

Свой первый магазин Николай Гонта открыл в 1995 году в Ладыжине (Винницкая область). Ассортимент был достаточно большой, но ювелирных изделий — всего две витрины. Тем не менее, как рассказывает сам Николай Петрович, ему настолько понравилось работать с украшениями, что он решил заниматься именно ювелирным бизнесом. Один за другим стал открывать новые магазины, где продавались украшения.

Спрос на изящные изделия был высок, и магазины начали открываться и в других городах. Бизнес шел хорошо, но хотелось не просто продавать, а и самим производить украшения из благородных металлов.

— В 1999 году я открыл первую небольшую ювелирную мастерскую в Виннице, — вспоминает Николай Петрович. — Мы отобрали нескольких мастеров, оплатили им учебу. Они работали, развиваясь вместе с нами и накапливая опыт. В течение трех лет мастерская выросла до ювелирного завода «Шарм». Сеть ювелирных магазинов становилась все обширнее. К 2003 году штат фирмы «Шарм» насчитывал уже около 150 человек, а оптовой продажей ювелирных изделий от «Шарма» занимались на то время около двух тысяч клиентов. Продукция нашей фабрики демонстрировалась на выставках в Киеве, Мадриде, Барселоне, Бангкоке и Гонконге.

Не могу не подчеркнуть, что все наши изделия выполняются на современном итальянском оборудовании, мы используем драгоценные камни и металлы, соответствующие европейским стандартам. Наши менеджеры придумали хороший слоган: «Украшения от B2B Jewelry не просто красивы — они делают красивее тех, кто их носит».

Николай Гонта: «Наши изделия выполняются на современном итальянском оборудовании, мы используем драгоценные камни и металлы, соответствующие европейским стандартам»

— Как кризис отразился на вашем бизнесе и как преодолевали его?

— Кризис 2008 года сказался на многих компаниях, и сеть ювелирных салонов не стала исключением. Но это лишь мотивировало нас искать новые пути развития. В то время многие пошли в банк за кредитами, чтобы удержаться на плаву. А мы в «Шарме» выбрали стратегию по увеличению и приумножению клиентской сети. Применили грамотный маркетинг — расширение сети ювелирных магазинов и привлечение покупателей. Стратегия оказалась удачной. Она позволила расширить производство и, как следствие, увеличить количество и магазинов, и клиентов, и, конечно же, покупателей. Это дало возможность многим ювелирным производителям зарабатывать достойно.

— Вот мы и подошли к самому проекту B2B Jewelry, который перевернул общественное сознание?

— Мы перевернули, в первую очередь, свое сознание и приняли позицию, что своего клиента (потребителя, покупателя) нужно уважать и поощрять. Ювелирный бизнес — довольно непростой механизм, ведь ювелирные изделия, будем откровенны, не являются продукцией жизненной необходимости и соответственно имеют невысокий уровень спроса. Этот фактор сильно влияет на ценообразование ювелирных изделий.

Не буду углубляться в этот процесс, расчеты и объяснять, как работает ювелирный бизнес не только в Украине, а и во всем мире, выдавать какие-то секреты по себестоимости и прочее. Во-первых, считаю, это будет некорректно по отношению к моим коллегам, другим ювелирным компаниям. А во-вторых, специалисты этой сферы сами все прекрасно понимают и согласятся, что такую модель, как у нас, могла бы использовать любая другая ювелирная компания. Это полностью реальный механизм без убытков для бизнеса. И я считаю, нашей компании повезло, что это удалось сделать первыми именно нам.

«Мы действительно возвращаем высокий процент своему покупателю»

— Это о том факте, что рынок взбудоражил знаменитый кешбек B2B Jewelry? Многие считают кешбек в 104 процента абсурдом. Как работает такая система поощрений?

— Мы стараемся не использовать формулировку «система поощрений». Правильно будет сказать, что мы разработали план поддержки клиента. Всем известно, что аббревиатура В2В — это «бизнес для бизнеса». Мы действительно возвращаем высокий процент своему покупателю, и 104 процента — это не предел. В B2B Jewelry разработана система начислений и выплат, все зависит от купленного изделия или подарочного сертификата на приобретение ювелирных изделий.

Николай Гонта: «В B2B Jewelry мы разработали план поддержки клиента»

— Как это работает?

— Допустим, вы приобретаете кольцо из золота 585 пробы или серебряный браслет 925 пробы. А в течение года получаете возврат потраченных средств, да еще и с плюсом. Конечно, чем больше сумма покупки, тем выше этот плюс. Еженедельный доход составляет от 2 до 3,5 процента. На бирке наших ювелирных изделий указаны две суммы. Первая — это цена, а вторая — сумма бонусов, которые в течение года будут начисляться вам на банковскую карту.

Если покупаете сертификат, то в течение года получаете бонусы на вашу банковскую карточку — всего 52 платежа. А через год отовариваете сертификат в сети наших ювелирных магазинов. В принципе, можно отоварить в любой момент, но после этого бонусы перестают накапливаться. Прошу не путать это с какими-то акциями или облигациями, это подарочный сертификат, который вы можете обменять на понравившиеся изделия в нашем магазине. Систему подарочных сертификатов используют многие компании — будь то одежда, косметика, парфюмерия, услуги и т. д.

23 февраля открылся ювелирный салон компании B2B Jewelry в Киеве на бульваре Леси Украинки, 30в

— О вашем проекте очень много говорят, в том числе и в негативном ключе, мол, это все противозаконно.

— Хочу подчеркнуть, что никаким образом не нарушаем закон, все честно и реально. Просто мы отошли от классической модели ювелирного рынка — ценообразования и взаимодействия с покупателями. А все новое, как вы знаете, часто вызывает сопротивление или недоверие. Но мы никого не принуждаем, не втягиваем, нет никакой пропаганды и обмана. B2B Jewelry не навязывает кешбек. Это выбор покупателя — купить украшение и просто уйти или подключиться к бонусной системе компании, носить свое ювелирное изделие и получать бонусы. Я считаю, это нормальная практика, кто-то предоставляет скидки покупателям до 80 процентов на свои изделия, кто-то предлагает купить два по цене одного и т. д. , а компания B2B Jewelry дает бонусы — кешбек. Это наше решение, значит, мы можем себе такое позволить.

Николай Гонта: «В настоящее время компания открывает более сорока магазинов ежемесячно»

— То есть это такие маркетинговые инструменты?

— Я бы сказал, это успешные маркетинговые инструменты, которые теперь помогают заработать и другим людям. Наша идея оказалась настолько плодотворной, что в настоящее время компания открывает более сорока магазинов ежемесячно. На фабрике работают ювелиры — профессионалы с большой буквы. Часть этой команды вместе с нами уже почти 20 лет, за что я им очень признателен. В 2019 году мы открылись в каждом областном центре Украины, а в 2020-м планируем магазины в каждом райцентре нашей страны.

«У нас появилась еще одна амбициозная цель — открыть магазины B2B Jewelry в 30 странах мира»

— Сейчас наша страна снова переживает непростое время. Гривня нестабильна, прогнозы экономистов неутешительны. То и дело слышно о давлении силовиков на бизнес, о нечестной конкуренции. Как справляетесь с этим?

— Я в ювелирном бизнесе 20 лет, и за это время столько всего было. Думаю, что и последующие кризисы нам не сложно будет пережить всем вместе. К примеру, я считаю, что конкурент — неправильное слово. Не знаю, кто такие конкуренты. В нашем проекте нет конкурентов, только партнеры. Зачем бороться? Просто давайте все жить в достатке. Мы всех призываем к сотрудничеству и партнерству! Я уверен, что все мы можем найти в этом проекте огромную пользу друг для друга. На данный момент уже сотрудничаем со многими отечественными производителями ювелирных изделий, помогаем им реализовывать продукцию в наших магазинах. А укрепившись на международном рынке, украинские производители вместе с нами станут еще успешнее.

Как я уже говорил, наша компания никогда не выходит за рамки правового поля, следовательно, никаких проблем от властей или давления силовиков нам ждать неоткуда. Ну и мое внутреннее мироощущение не позволяет мне подвести партнеров. Чувствую личную ответственность перед каждым из наших клиентов и буду продолжать работать во благо участников нашего проекта. Тем более что у нас сейчас появилась еще одна амбициозная цель — открыть магазины B2B Jewelry в 30 странах мира. И эта идея будет реализована в ближайшее время.

Николай Гонта: «На данный момент уже сотрудничаем со многими отечественными производителями ювелирных изделий, помогаем им реализовывать продукцию в наших магазинах»

— Аналогов проекта B2B Jewelry в Украине нет. Это и есть ключ успеха?

— Изначально мы просто хотели вывести бизнес на новый уровень. Но с запуском проекта стали происходить какие-то чудеса. Участники проекта стали преображаться, получая финансовую независимость, а от этого — настоящую эйфорию. И когда я вижу таких счастливых людей, то тоже получаю удовольствие. Ключ успеха, скорее всего, в том, что ты ставишь цель не личного, как говорится, обогащения до неприличия, а совместной финансовой независимости и успеха со своими партнерами, которые тебя поддержали.

Фото предоставлено компанией B2B Jewelry

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