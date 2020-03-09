Названы обладатели «Спортивного Оскара-2019» (фото)

Спорт

В понедельник, 9 марта, в столичном Дворце «Украина» прошла церемония вручения «Спортивного Оскара-2019», которым традиционно награждаются лучшие спортсмены по итогам года.

Лучшей спортсменкой была названа 19-летняя дзюдоистка Дарья Билодид, которая стала самой молодой двукратной чемпионкой мира и выиграла II Европейские игры в Минске. Примечательно, что родители Дарьи — Светлана Кузнецова и Геннадий Билодид — получили награды как лучшие тренеры.

Лучшим спортсменом года стал борец греко-римского стиля Жан Беленюк. В 2019-м киевлянин, ставший депутатом Верховной Рады нового созыва, стал победителем сразу трех соревнований — чемпионата мира в Нур-Султане, чемпионата Европы в Бухаресте и II Европейских игр в Минске.

Жан Беленюк

«Сенсацией года» стал биатлонист Дмитрий Пидручный, сенсационно ставший в шведском Эстерсунде чемпионом мира в гонке преследования. «Олимпийской надеждой Украины» была признана Ярослава Магучих, которая в свои 18 лет уже является вице-чемпионкой мира по прыжкам в высоту и обладательницей нескольких юниорских мировых рекордов.

Дмитрий Пидручный

Ярослава Магучих

«Лучшей сборной командой» стала мужская сборная Украины по фехтованию в составе Богдана Никишина, Анатолия Герея, Игоря Рейзлина и Романа Свичкаря, завоевавшая в Будапеште звание вице-чемпионов мира (в финальном противостоянии наши ребята уступили Франции). А лучшей командой в игровых видах спорта была признана юниорская сборная U-20 по футболу, выигравшая мировое первенство в Польше.

«Восходящей звездой» стал Алексей Середа, в 13 лет выигравший взрослый чемпионат Европы по прыжкам в воду. В номинации «Сильные духом» победила двукратная чемпионка мира по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения и физического развития Марина Поддубная, а награду «Вместе с олимпийцами» — пауэрлифтер Алексей Бычков.

Наконец, статуэтка в номинации «Народный выбор» досталась красавице-саблистке Ольге Харлан, которая к своей богатой коллекции наград добавила в 2019-м шестое в карьере звание чемпионки мира и восьмое — чемпионки Европы.

Ольга Харлан

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Харлан первой из украинок стала прототипом знаменитой куклы Барби.

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