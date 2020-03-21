Шоу-бизнес

Девушки две недели не ходили в салоны красоты: Ида Галич повеселила сеть видео о последствиях карантина

Известная российская телеведущая Ида Галич опубликовала в Instagram видео, в котором показала «последствия» двухнедельного карантина, введенного из-за стремительного распространения коронавируса.

«Ты наешь кого отметить! вообще, друзья, карантин — дело серьёзное. Самоизоляция — путь к скорейшему завершению всего этого грустного мероприятия. Берегите себя и ловите позитивные вайбы! Надеюсь ю, это видео вас улыбнуло», — написала она.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ида Галич призналась, что ждет ребенка. Радостной новостью супруга Алана Басиева также поделилась с подписчиками Instagram.

Замуж Галич вышла прошлой весной. Будущий супруг сделал предложение возлюбленной во время отдыха на Бали. Девичник прошел в Амстердаме, а церемония бракосочетания — в Таганском загсе Москвы.

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