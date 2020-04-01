Почему в разгар пандемии COVID-19 в Японии не вводят карантин: мнение очевидца

Мир

Те, кто побывал в Японии впервые, сравнивают японцев с инопланетянами. Уж слишком отличается их жизнь. Япония в очередной раз удивила всех во время пандемии COVID-19: вначале страна из-за вспышки на круизном лайнере Diamond Princess была в тройке лидеров по распространению коронавируса, а теперь стабильно находится в нижней трети списка пострадавших стран. Сегодня здесь насчитывается чуть больше трех тысяч больных c COVID-19 (на 126 миллионов жителей). Специально для «ФАКТОВ» о ситуации в Японии рассказал проживающий там уже 12 лет киевлянин Тимофей Лобода.

«Японцы не здороваются за руку, а тем более не обнимаются и не целуются при встрече»

— Поскольку население Японии поневоле вынуждено жить скученно на небольшой территории островов, то весь уклад требует жесткой организации и самодисциплины, — рассказывает Тимофей, находящийся в Осаке. — Если указано, что подниматься нужно только по левой стороне ступенек, а спускаться по правой, никто не осмеливается нарушить запрет. Нельзя стоять прямо напротив обозначенного на перроне места, где будет открыта дверь вагона метро — нужно выстраиваться по обе стороны. Запрещается переступать линию на полу в аптеке, «останавливающую» очередь за полтора метра перед кассой.

Те правила, которые многие страны вводят из-за опасности распространения вируса, в Японии и так подразумеваются. Например, в этой стране не принято нарушать личное пространство. Японцы не здороваются за руку, а тем более не обнимаются и не целуются при встрече. Они приветствуют друг друга легким поклоном, причем чем ниже склоняет голову человек, тем большее почтение оказывает собеседнику. Как мы знаем, именно социальная дистанция помогает прервать цепочку заражений.

— Наверное, дело еще в том, что японцы носят маски?

— Хотя сегодня людей в масках и стало несколько больше, но основная причина в том, что сейчас в Японии сезон поллиноза, а многие жители — аллергики. Однако, чтобы купить упаковку масок, нужно побегать. К тому же производители воспользовались моментом: подняли цены в три-пять раз. Благо в каждой семье есть так называемый тревожный рюкзак на случай землетрясения или другой стихийной катастрофы, в котором всегда лежит пара упаковок масок, рулонов туалетной бумаги, вода, лекарства и сухой паек. А мы с женой заказываем продукты, средства гигиены и бытовой химии раз в неделю по интернету, и дома всегда находится небольшой запас той же бумаги, антисептических салфеток и других нужных вещей.

— В чем еще причина низкой заболеваемости?

— Думаю, на самом деле заболевших людей гораздо больше, но не всем делают тесты. Врачи рекомендуют при первых симптомах ОРВИ сидеть дома минимум четыре дня, если температура не слишком высокая. И только при ухудшении самочувствия — обращаться к доктору. А ведь известно, что в большинстве случаев эта вирусная инфекция протекает довольно легко. Кроме того, всерьез обсуждается, что одна из причин низкой распространенности COVID-19 — это прививка БЦЖ, которую делают младенцам в пять месяцев. Ученые предполагают, что именно она активирует работу иммунной системы. Поэтому иммунитет приобретает большую боеспособность в борьбе с опасным вирусом.

Также важно, что японцы — довольно чистоплотная нация. Чистейшие туалеты, к тому же бесплатные, имеются не только в кафе и магазинах, но и на станциях метро. Перед входом в детские сады стоят антисептические растворы, которыми родители обрабатывают руки. Только после этого открывают двери.

По прибытии скоростного поезда (он называется шинкансен) на конечную станцию бригада уборщиков стремительно, за считанные минуты убирает и дезинфицирует все вагоны. Водители автобусов, таксисты работают в белых перчатках.

«Хотя Япония считается страной пожилых людей, бабушки и дедушки не очень любят сидеть дома»

— Вы не боитесь принести в дом вирус вместе с продуктами?

— Нет. Требования к качеству продуктов — высочайшие. Например, куриные яйца проверяют по 16 показателям. Все, что может быть упаковано, продается только таким образом. Даже овощи и фрукты, зелень, ягоды японцы предпочитают покупать в упаковках, не говоря уже о мясе, рыбе, морепродуктах. Важно, что на столиках за кассами стоят спреи с антисептиком, рядом — умывальник с мылом и одноразовыми полотенцами.

— Как помогает снизить заболеваемость образ жизни?

— Японцы — закаленные люди, ведь в домах нет централизованного отопления. Еще жители этой страны стараются быть активными. Хотя Япония считается страной пожилых людей, бабушки и дедушки не очень любят сидеть дома. В будни и выходные дни их много в парковых комплексах храмов. В парке вблизи нашего дома стоят скамейки, но на них почти нет отдыхающих. Все, от мала до велика, двигаются. Малыши носятся по игровой площадке, старшие играют в спортивные игры, а пожилые ходят по периметру парка. Иногда картина умиляет: бабушка, которой уже трудно стоять на ногах, медленно передвигается на ходунках, а дедушка преклонного возраста помогает себе сразу двумя палками.

Очень подвижны дети. С самого раннего возраста в яслях и детских садах устраивают спортивные соревнования. А сегодня, первого апреля, начался новый учебный год, и дети пошли в школу, где у них много физкультуры. Правда, на каникулы ребятню отправили несколько раньше обычного времени.

— Сейчас в Японии цветет сакура. В связи с этим нет никаких запретов?

— Власти рекомендовали воздержаться от традиционного ханами — любования цветущими вишнями на посиделках, напоминающих наши маевки. Также ограничили вход в некоторые парки. Однако в этом случае японцы менее законопослушны, и все-таки не упускают возможности насладиться красотой сакуры. Тем более что сама жена премьер-министра Синдзо Абэ подала плохой пример, прогулявшись в парке с подругами. Цветущая сакура, как символ быстротечности жизни, напоминает: все проходит, и эта напасть пройдет.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что японские врачи составили список продуктов, которые способны помочь в борьбе против коронавируса.

«ФАКТЫ» также писали, что недавно японцы, не боясь распространения опасной болезни, провели крупный спортивный турнир со зрителями.

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