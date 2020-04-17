Украина

Куличи со специями и каракатицы: что в старину на Пасху подавали на стол в Софии Киевской

С княжеских времен в Софийском монастыре размещалась резиденция митрополитов Киевских. Заведующий сектором Национально заповедника «София Киевская» Игорь Нетудыхаткин рассказал, что подавали на стол митрополита и рядовой братии на Пасху. Подробности праздничного меню удалось узнать благодаря тому, что до наших дней сохранился сугубо бухгалтерский документ — книга доходов и расходов Софийского монастыря за 1737 год. Митрополитом Киевским тогда был Рафаил Заборовский.

— Шафер (монастырский бухгалтер) иеромонах Пахомий записал в этой книге, что для выпекания пасхальных куличей, кроме базовых ингредиентов (муки, яиц, масла), были закуплены два вида изюма, цинамон (корица) и один лот (12 граммов) очень дорогого в те времена шафрана, — рассказал в своей онлайн-лекции историк Игорь Нетудыхаткин. — Один грамм шафрана стоил 30 копеек. Чтобы пояснить, на сколько это дорого, скажу, что работавшие в Софийском монастыре кузнецы, бондари получали от 5 до 7 рублей в год (то есть от 42 до 58 копеек в месяц). Кстати, больше всего из работников монастыря платили кухмистеру Никифору — 16 рублей в год. Ведь он готовил для митрополита Киевского. В распоряжении кухмистера была архиерейская кухня — каменное строение в два этажа. К сожалению, оно не сохранилось. Но мы знаем, что там была внушительных размеров печь, на потолке висела оригинальная люстра, сделанная из оленьих рогов. Их края были особым образом обработаны, чтобы вставлять в них свечи.

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Интересно, что специально для пасхальной трапезы митрополиту Рафаилу Заборовкому был куплен десяток каракатиц, которые обошлись в 5 рублей. Их в украинские города привозили из Османской империи. Оттуда также доставляли рис, миндаль, фиги, изюм, лимоны, персики, виноград, сушеные корочки от лимонов и апельсинов. Кстати, когда украинским монастырям было нужно решить в Священном синоде те или иные вопросы, их посланники, кроме прочих даров, везли в Санкт-Петербург каракатиц.



Для пасхального стола простых монахов Софийского монастыря были закуплены рыба, молоко, наварена водка. Водкой тогда называли настойки. Для их изготовления использовались высушенная кожура апельсинов, кубеба (это один из самых душистых видов перца), куркума, корица. Любопытно, что среди монахов одним из наиболее популярных застольных тостов был такой: «Стомаха за ради!» Это выражение из послания святого апостола Павла к его ученику апостолу Тимофею. Павел советует Тимофею: «К тому не пий воды, но мало вина приемли, стомаха ради твоего». «Стомаха» — это желудок. То есть, Павел советует пить немного вина ради здоровья. Тост «Стомаха за ради!» является эквивалентом современного «Будьмо!»



Историк Игорь Нетудыхаткин

— Что из спиртного подавали на Пасху на стол митрополита?



— Точно установить не удалось. Скорее всего, из напитков подавали вино. По крайней мере, нам точно известно, что в те времена на Пасху среди властей, в том числе высокопоставленных священнослужителей, было принято дарить друг другу праздничный хлеб и вино. Кстати, из одного документа мы знаем, что на именины митрополита Рафаила Заборовского для него купили полкварты (примерно пол-литра) лагонского (греческого) вина, которые обошлись в 1 рубли 95 копеек.



И все же в ту эпоху на территории Украины одним из самых популярных горячительных напитков был мед. Софийский монастырь нанимал специалиста (при митрополите Заборовском это был некий Марко Бондаренко), который делал для братии мед и варил пиво. Культура потребления меда у нашего народа была еще во времена Киевской Руси. В княжескую эпоху этот напиток изготавливали без добавления воды: сок ягод смешивали с пчелиным медом. Эту субстанцию заливали в бочки и на много лет закапывали в землю, чтобы напиток настоялся. К XVIII веку технологию значительно упростили: в пчелиный мед стали добавлять хмель и немного воды.



На территории Софийского монастыря был ледник — яма, в которую натаскивали лед и снег. В ней также помещали деревянные жерди. На эти жерди и ставили на хранение емкости с медом. Мед, который делал Марко Бондаренко, имел изумительный вкус и аромат благодаря особому ингредиенту — корню ириса.

Пивоварня Софийского монастыря находилась в историческом районе Киева — Паньковщине — между нынешними Красным корпусом университета и ботаническим садом. Кстати, во время своего приезда в 1744 году в Киев императрица Елизавета Петровна гостила у митрополита Рафаила Заборовского. В благодарность за теплый прием она прислала ему подарок — бочку, в которой лежали 80 бутылок английского пива.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что социологи выяснили, сколько украинцев готовы прорываться в храмы, чтобы освятить паску.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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