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Майдан появился в кадре: группа Queen перепела свой хит, посвятив его борющимся с COVID-19 медикам
Пандемия коронавируса в мире и героизм находящихся на переднем крае борьбы с опасным заболеванием медиков воодушевили участников британской группы Queen и американского певца Адама Ламберта на исполнение в новой версии хита We Are The Champions.
В текст песни внесли небольшие изменения — она превратилась в You Are the Champions («Вы чемпионы»), при этом музыканты указали, что посвящают композицию врачам и всем, кто борется с пандемией COVID-19.
В клипе, опубликованном на официальном YouTube-канале группы, сняты, в частности, улицы и площади опустевших городов мира, среди которых на 12-й секунде появляется и Майдан Незалежности в Киеве.
Затем в клипе появляются фото и фрагменты видео с врачами и медсестрами, работающими в больницах по всему миру.
Характерно, что посвятив новую версию культового хита медикам, музыканты объявили благотворительный сбор средств, которые будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.
Как известно, композиция «We Are The Champions» вышла в 1977 году, ее написал вокалист группы Queen Фредди Меркьюри.
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