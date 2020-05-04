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Шоу-бизнес

Майдан появился в кадре: группа Queen перепела свой хит, посвятив его борющимся с COVID-19 медикам

1:12 4 мая 2020 13
Группа Queen
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пандемия коронавируса в мире и героизм находящихся на переднем крае борьбы с опасным заболеванием медиков воодушевили участников британской группы Queen и американского певца Адама Ламберта на исполнение в новой версии хита We Are The Champions.

В текст песни внесли небольшие изменения — она превратилась в You Are the Champions («Вы чемпионы»), при этом музыканты указали, что посвящают композицию врачам и всем, кто борется с пандемией COVID-19.

В клипе, опубликованном на официальном YouTube-канале группы, сняты, в частности, улицы и площади опустевших городов мира, среди которых на 12-й секунде появляется и Майдан Незалежности в Киеве.

Затем в клипе появляются фото и фрагменты видео с врачами и медсестрами, работающими в больницах по всему миру.

Характерно, что посвятив новую версию культового хита медикам, музыканты объявили благотворительный сбор средств, которые будут направлены в Фонд реагирования на COVID-19 Всемирной организации здравоохранения.

Как известно, композиция «We Are The Champions» вышла в 1977 году, ее написал вокалист группы Queen Фредди Меркьюри.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще одна легенда рок-музыки — группа Scorpions — также представила вдохновляющую балладу о борьбе с коронавирусом Sign of Hope. Кроме того, не остались в стороне и британцы из The Rolling Stones. Музыканты представили свой новый трек «Жизнь в городе-призраке», который, по мнению некоторых критиков, является идеальным саундтреком жизни в карантине. В клипе можно увидеть кадры из студии с участием музыкантов группы, а также пустынные улицы, площади и опустевший общественный транспорт.

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