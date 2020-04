Scorpions представили вдохновляющую балладу о борьбе с коронавирусом Sign of Hope

Шоу-бизнес

Пока популярные украинские певцы проводят карантин с котами и любимыми женщинами, их зарубежные коллеги решили заняться мобилизацией общества на борьбу с пандемией коронавируса.

Так, ветераны рок-сцены, популярная в течение нескольких десятилетий группа Scorpions представила новую песню Sign of Hope в поддержку тех, кто ведет сражение с опасным заболеванием.

Премьера клипа состоялась в среду, 29 апреля, на официальном Youtube-канале группы.

По мнению музыкантов, новая композиция должна стать «символом надежды» в период, когда весь мир борется с COVID-19.

По стилю Sign Of Hope — баллада, выполненная в традициях Wind Of Change иThe Best Is Yet To Come.

Музыканты признались, что сейчас работают над новым альбомом, на котором будет много тяжелого рока, но пока решили выпустить именно эту песню — чтобы поддержать фанатов во время самоизоляции и дать им надежду на лучшее. Вместе с синглом Scorpions выпустили ролик с вдохновляющими кадрами и красивыми пейзажами.

Несколько дней назад фронтмен группы Клаус Майне пообщался с фан-сайтом Scorpions News. Он рассказал, что у Scorpions уже накопился новый материал и что во время карантина они продолжают работать над ним. Они сотрудничают со звукорежиссером и продюсером Грегом Фидельманом, приложившим руку к последним альбомам Metallica, Black Sabbath и Slipknot.

В январе Майне сказал, что релиз нового альбома можно ожидать уже в этом году. Он станет первой студийной работой Scorpions за пять лет: их последняя на сегодня пластинка «Return To Forever» вышла в феврале 2015 года.

«В настоящее время мы работаем над множеством тяжелых рок-песен для нашего нового альбома. Но из-за драматической пандемии COVID-19 мы хотим дать вам маленький „знак надежды“, исходящий прямо из сердца в трудные времена… Оставайтесь здоровым и в безопасности… Мы любим вас», — говорится в описании к видео.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на создание шедевра против коронавируса недавно «пробило» и легендарную британскую рок-группу The Rolling Stones. Музыканты представили свой новый трек «Жизнь в городе-призраке», который, по мнению некоторых критиков, является идеальным саундтреком жизни в карантине. В клипе можно увидеть кадры из студии с участием музыкантов группы, а также пустынные улицы, площади и опустевший общественный транспорт.

