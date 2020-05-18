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«Якщо є конкретна ціль, важлива для всіх, то навіть малою групою можна зробити багато корисного», — Володін

Паденмія коронавірусу і карантин переклали велику частину обов'язків та відповідальності на місцеву владу. Не стала виключенням і Київщина. В. о. голови ОДА Василій Володін в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів, з якими складнощами довелося зіштовхнутися і яку роботу проводить місцева влада для протидії коронавірусу.

— 11 травня виповнилося два місяці вашої роботи у якості тимчасового виконуючого обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації. Це майже співпадає з датами протидії поширенню коронавірусу в країні. Як цей час минув для вас?

— Весна пройшла повз мене. Очолив КОДА на самому початку пандемії. Вона внесла корективи в роботу установи. 90% колективу у відпустках або працюють віддалено.

Про себе скажу, без перебільшень, що увесь свій час, крім короткої перерви на сон, я — на роботі. Вона складна, проте цікава. Захоплює повністю. Навіть свій день народження відзначив на робочому місці. Зробив собі подарунок: замість вже звичних 2 годин ночі, поїхав додому раніше: о 23.00.

І я — не якийсь там виняток із правил. Уся наша облдержадміністрація працює в режимі 24/7. Чергуємо навіть вночі.

Кожного дня отримуємо нові виклики. Від термінового забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту, медзакладів — спецапартурою та пальним до подолання спалахів захворювання у місцях масового проживання людей та гасіння лісів під Чорнобилем. Ми навчилися оперативно розгортати обсервацію прибулих з-закордону громадян; налагоджувати життєзабезпечення регіону в умовах карантину тощо.

Результат свідчить, що навіть малою групою можна зробити багато корисного. Якщо є конкретна ціль, важлива для всіх. З цими ситуаціями кожен з нас стикнувся вперше. Такого досвіду не було у світі. Він безцінний та дуже хочу, щоб він більше ніколи не знадобився.

— До речі, яка епідемічна ситуація в Київській області на сьогодні (16.05.2020)?

— За весь період пандемії маємо 1143 захворілих на коронавірус. З них у лікарнях 201 особа. І жодного — на апараті штучної вентиляціїї легень (ШВЛ). До речі, на сьогодні їх в області побільшало до 232 одиниць. Крім того, укладені договори на поставку коштом області ще 26 апаратів. Постачальники пообіцяли завезти їх до літа.



Вже одужало 206 людей. Багато у чому — завдячуючи самовідданості медиків. Крім того, за останні дні від коронавірусу в області не померло жодної людини. А всього хвороба унесла 26 мешканців Київщини. Співчуваю їхнім родинам та друзям.

Складною залишається ситуація із засобами індивідуального захисту медпрацівників. Покращуємо її щоденно. Краплина за краплиною. Часто в режимі ручного управління.

Під час боротьби з пожежою у Чорнобильскій зоні разом з командою заступників привезли майже 8 тонн харчів для наших пожежників

— А яка поточна ситуація у місцях скупченого проживання людей (гуртожитки, пансіонати для літніх, дитячі будинки)?

— Ці заклади під особливою увагою та прискіпливим контролем влади. Попри те, що часто вони знаходяться у приватній власності і доступ до них не завжди відкритий.

Ми зробили ПРЛ-тести мешканцям багатьох з них. На сьогодні — у гуртожитках с. В. Олександрівка, с. Петропавлівське, с. Чубинське хворих не виявлено.

Гірша ситуація у гуртожитках м. Вишневого, с. Петропавлівська Борщагівка та м. Українка. Ми готували їх до зняття обсервації. Та повторні тести виявили, що у декількох інфікованих вірус залишився. Також зафіксували нові випадки захворювання у мешканців цих гуртожитків. Це свідчить про те, що люди безвідповідально ставляться до проблеми. Не дотримуються правил карантину та самоізоляції і продовжують спілкування. Тож говорити про зняття санітарно-контрольних постів на цих об’єктах зарано.



— З 1 квітня розпочався другий етап медичної реформи в країні. Чи готові Ви дати їй оцінку?

— Незаперечний факт, що сьогодні від дій медиків та забезпеченості медзакладів усім необхідним та укомплектованість штату напряму залежить здоров’я, а інколи і життя кожного з нас. Нещодавно мав нагоду, разом з Міністром охорони здоров'я Максимом Степановим, відвідати деякі профільні заклади області. Переконаний, що лише під час прямого спілкування з працівниками на місцях можна отримати реальну картину справ. Саме це ми з паном Степановим і зробили.

Разом з міністром охорони здоров’я спілкуємося з медиками обласної дитячої лікарні

З’ясували, що людей турбує перспектива скорочення їхніх робочих місць та зменшення зарплати. Всі розуміють, що реформу розробляли без врахування форс-мажорів (таких, як теперішній). Всі розуміють, що це потрібно оперативно вдосконалювати, щоб уникнути закриття лікарень та звільнення персоналу. Першочергово маємо поліпшити ситуацію із заробітними платами.

До речі, вже провели першу виплату надбавок за роботу в умовах пандемії. Кілька днів тому завершили розрахунки за березень.

Користуючись нагодою, вкотре дякую вам, шановні медпрацівники, за вашу віддану працю. Знаємо про ваші щоденні труднощі. Робимо все, щоб допомогти.



Також дякую волонтерам та соціально-відповідальному бізнесу за посильну допомогу області. Зараз не найкращий час для політичних ігр. Спочатку маємо врятувати здоров'я та життя громадян. А все решта — потім. Для цього потрібно об'єднуватися. У Київській області так і сталося.

— Чи змогли ви сформувати власну команду за такий невеликий термін?

— Мені пощастило. Коли мене призначили на посаду, в КОДА вже була наша команда, сформована за мого попередника — Олексія Чернишова (О. Чернишов — теперішній міністр розвитку громад та територій України. — Авт.).

Зараз працює надійне ядро з ефективних заступників — керівників з новими поглядами й підходами до державного управління. Та процес формування команди триває. Керівництво деяких департаментів потрібно посилити. Це розуміють і у Офісі президента. Тому наразі формуємо пул потенційних молодих керівників області.



Саме завдяки нашій командній роботі вдалося продовжити плідну співпрацю з облрадою.

З депутатами облради в оперативному режимі вирішуємо питання життєдіяльності області

Щотижня зустрічаємося з представниками депутатського корпусу та місцевою владою. Де ухвалюємо спільні рішення щодо розвитку Київщини. Завдяки чому, депутати вчасно виділили потрібні кошти на протидію коронавірусу. Ми дбайливо ставимося до кожної державної копійки. Гроші спрямовуємо на те, що дійсно потрібно та за розумною вартістю.

В ці дні готуємося до чергової сесії. Адже, деякі програми розвитку потребують нагального коригування відповідно до ситуації.

— Приставка «тво» — це захист від можливих помилок чи перепона у роботі керманича області?

— Працюємо в такому режимі, що немає часу глибоко над цим замислюватися. У пріоритеті — порятунок здоров’я та життя людей. Втім, все ж таки встиг усвідомити, що ця приставка не найкращий помічник у оперативному і ефективному вирішенні кардинальних питань, приміром кадрових. Так багато дорогоцінного часу втратили на початку впровадження карантинних заходів через безвідповідальність та профнепридатність тодішнього керівництва Департаменту охорони здоров'я (з яким трудові відносини припинені). Зараз надолужуємо згаяне.

— Чим ще, крім пандемії зараз опікується обласна влада?

— Основне наше завдання — не втратити контроль над економікою. Рано чи пізно карантин закінчиться. Важливо подбати, щоб коли це станеться, країна, область, кожна людина в нашій державі могли повернутися для нормального життя. А в ньому мають бути здорові люди, які віддано працюють на своїй землі для своєї землі.

Під час відвідування цегляного заводу у Кагарлицькому районі

Тож:

— розроблюємо обласну програму, яка має створити нормальні умови для медзакладів, щоб й вони мали змогу заробляти гроші на додаткових послугах;

— наближаємо медицину до людей та запускаємо будівництво нових амбулаторій;

— задля покращення здоров'я дітей розпочали будівництво нових харчоблоків у навчальних закладах області.

Наш регіон — аграрний. Розвиваємо цю галузь. Ведемо активну роботу із запуску ринку землі у Київській області.

Активно виконуємо свою частку Програми Президента України з реалізації пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури «Велике будівництво».

Вже в цьому році за програмою "Велике будівництво" відкриється нова школа в Бучі

Укладено 109 договорів підряду. По 17-ти йдуть тендери.

Триває будівництво, реконструкції та капітальні ремонти низки об’єктів соціальної інфраструктури (заклади освіти — 12, охорони здоров’я — 1, культури і спорту — 2, ЖКГ — 9 та дорожнього господарства — 39).

Капітально відремонтували 23 вулиці й дороги комунальної власності у Білоцерківському, Бориспільському, Васильківському, Згурівському, Кагарлицькому, Києво-Святошинському, Миронівському, Рокитнянському, Сквирському, Таращанському та Яготинському районах.

Вчасно завершили ремонт інфекційного відділенні у м. Українка.

Згідно плану розпочали підготовку до наступного опалювального сезону.

До осені встановимо 46 спортмайданчиків в опорних школах області.

Будуємо спортоб'єкти

Продовжуємо процес децентралізації. Наразі чекаємо від Кабінету Міністрів узгодження Перспективного плану розвитку об"єднаних територіальних громад. Щоб люди буди господарями в своїх громадах та тривав економічний й соціальний розвиток районів і області.

В рамках вищезгаданої роботи з формування молодих кадрів, призначено двох нових голів райдержадміністрації: Поліського та Кагарлицького районів.

Розвиток області неможливий без створення робочих місць. Їх забезпечують інвестиції. Ми з інвесторами співпрацюємо. Як вдалий приклад — завод з виробництва автомобільної електроніки «Костал Україна» у м. Переяслав. Цього місяця у м. Бориспіль має стартувати будівництво його філіалу на 900 робочих місць. Загальна вартість проєкту 39 млн. євро. Саме над цим і працюємо всією командою без перерв і вихідних.

Наша команда працює без перерв і вихідних

А мешканцям Київщини бажаю цінувати здоров'я власне та інших, берегти себе, своє життя. Разом ми подолаємо всі перепони і зробимо ще багато корисного для нашого добробуту.

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