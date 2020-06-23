Умер легендарный футболист «Милана» и сборной Италии (фото, видео)

Спорт

На 73-м году жизни в Италии умер бывший форвард «Милана» и национальной сборной Пьерино Прати.

Выступая за «россо-нери» в период с 1966-го по 1973-й, нападающий забил 102 мяча, войдя в топ-десятку лучших бомбардиров в истории клуба. Также на его счету семь завоеванных трофеев — среди них чемпионство серии А в 1968-м, два Кубка Италии в 1972-м и 1973-м, Кубок европейских чемпионов в 1969-м, два Кубка кубков в 1968-м и 1973-м, а также Межконтинентальный кубок в 1969-м. В сезоне-1967/1968, забив 15 мячей, завоевал звание лучшего бомбардира серии А. За свои заслуги перед клубом внесен в Зал славы «Милана».

Former Milan player Pierino Prati (1967 — 1973) has died. Our condolences to his family



Serie A: 196 768

Coppa Italia: 197 172, 197 273

European Cup: 196 869

European Cup Winners' Cup: 196 768, 197 273

Intercontinental Cup: 1969 pic.twitter.com/F4uvyjSZg9 — TeamMilanAC (@TeamMilanAC) June 22, 2020

Отметим, что в финале КЕЧ-1968/1969 Прати оформил хет-трик в ворота голландского «Аякса», став лишь третьим футболистом (и последним на данный момент), после легенд «Реала» Пушкаша и Ди Стефано, кому это удалось в решающем матче самого престижного клубного турнира Европы.

В составе национальной сборной Пьерино провел не так много матчей, всего 14, в которых забил 7 мячей, но при этом успел стать чемпионом Европы-1968 и вице-чемпионом мира-1970.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что умер обладатель двух Кубков европейских чемпионов в составе миланского «Интера» Марио Корсо.

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