Украина

Местные власти не использует инструменты контроля за эпидемиологической ситуацией, которые обеспечил им глава Министерства здравоохранения Максим Степанов, и не усиливают карантинные мероприятия, потому что боятся потерять лояльность избирателей накануне местных выборов. Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Владислав Дзивидзинский.

«У нас, к сожалению, ежедневные антирекорды по количеству зараженных коронавирусом в Украине. И возникает логичный вопрос: откуда резкий скачок заболевания? Ответ кроется в нежелании на уровне местной власти принимать непопулярные решения. Министр Максим Степанов и Минздрав дают необходимые инструменты для того, чтобы контролировать эпидемиологическую ситуацию в каждом отдельном регионе и ослаблять или, наоборот, усиливать карантинные мероприятия в случае необходимости», — написал политолог.

По его словам, модель адаптивного карантина, предложенная министром Степановым, вполне приемлема, но в вопрос сдерживания распространения эпидемии вмешалась политики.

«Дело в том, что усиление карантинных мероприятий очень непопулярные меры в народе. И местные власти очень боятся принимать такие решения накануне местных выборов. Они прекрасно понимают, что подобные действия приведут к потере лояльности среди избирателей и возможной неудаче. Поэтому в угоду политическим рейтингам, не задумываясь, часто предают интересы этих самых избирателей, подвергая их здоровье и жизнь смертельной опасности», — отметил Дзивидзинский.

Он также подчеркнул, что за решение органов местного самоуправления «не возвращаться к жесткому карантину» в итоге достанется самому Министерству здравоохранения и персонально министру Максиму Степанову.

«Разгребать последствия этих политических игр тоже придется медикам. Действительно, сейчас медицинская система более подготовлена к вызовам и за последние пару месяцев ее серьезно укрепили. Но где гарантия, что зараженных не станет столько, что на них банально не хватит коек в больницах? Но местным политикам об этом думать некогда, потому что у них „выборы“ на носу», — считает Владислав Дзивидзинский.

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