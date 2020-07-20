Украинская художница и основательница благотворительной организации «АРТРЕХАБ» ZINAIDA отреагировала на новую попытку парламентариев очередной законодательной инициативой уменьшить и обесценить государственную и объединительную функции украинского языка. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте художницы.

На своем сайте художница ZINAIDA вспоминает о столетиях неволи и строгих запретах украинского языка и отмечает, что родной язык до сих пор находится в опасности: «Получив независимость, после столетий неволи, притеснений и запретов, наша нация наконец получила ожидаемую возможность возрождать и свободно развивать родное слово. Но до сих пор, живя в суверенной стране уже почти 30 лет, мы чувствуем опасность, которая время от времени нависает над нами, угрожая коварными законодательными инициативами тем, кто стремится во что бы то ни было вернуть все назад, в то время, когда языку нашему отводилось унизительное место если не периферийного говора, то номинального статуса всенародного».

По словам украинской художницы, происходящее по внесению изменений в языковой закон напоминает аналогичные события 2012 года, когда украинский язык подвергался притеснениям: «Вот так и в этот раз. В Верховной Раде намерены рассмотреть законопроект, призванный сузить государственную и объединительную функции украинского языка. И вспомнился мне сразу 2012 год, когда впервые за время независимости, угрожая все сильнее развитию нашего языка, густо сошлись над ним облака зловещие».

Восемь лет назад, когда ВРУ с нарушениями норм регламента приняла языковой закон, художница вместе с дирижером Кириллом Карабицом представила в Национальной филармонии Украины и на ГогольFest проект «МОВА.МИ», чтобы напомнить гражданам Украины об особой ценности украинского языка, его важной роли в сохранении национальной культуры и об опасности ослабления его позиций как двигателя государственности в общественной жизни страны.

«Я тогда почувствовала такое творческое желание — средствами искусства передать полноту, красоту, всевластие, всеохватность языка. Так, вместе с дирижером Кириллом Карабицом мы создали проект под названием „Мова.Ми“, цель которого — донести до зрителя и слушателя мысль о том, что язык — это определенный код, который объединяет тебя с Родиной, где бы ты ни был и кем бы ты ни трудился. В рамках проекта „Мова.Ми“ я создала инсталляции из рушников и аксессуары с сакральными орнаментами для музыкантов, в которых запечатлела значимые слова украинского языка. Созданное отражает мою непоколебимую преданность языку и глубокое уважение к нему, которые с годами только крепнут», — прокомментировала ZINAIDA.

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