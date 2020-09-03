Банкам запретили скрывать от клиентов информацию о стоимости кредитов

Многие украинцы, обращавшиеся в банк или в финансовые компании, наверняка сталкивались с тем, что наиболее важная информация зачастую в договоре напечатана настолько мелким шрифтом, что прочитать ее крайне сложно. Да и на сайтах этих организаций не всегда удается найти подробные сведения о процентных ставках и дополнительных платежах за предоставляемые услуги. Поэтому парламентом был принят закон, обязывающий банки и финансовые компании предоставлять исчерпывающую информацию о своих услугах. Однако внедрение жесткого контроля за информацией, предоставляемой банками, несколько раз откладывалось. И вот, наконец-то этот механизм таки заработал.

Все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах на веб-сайте в едином унифицированном формате

С 1 сентября 2020-го начали действовать введенные ранее Национальным банком Украины требования к раскрытию банками исчерпывающей информации об услугах и их полной стоимости для клиентов. Отныне на сайтах и в рекламе банков должна быть достаточная по объему, правдивая и актуальная информация об условиях депозитов и потребительских кредитов — их стоимость, полные затраты клиента, включая дополнительные услуги, способы оплаты, санкции в случае невыполнения клиентом условий и тому подобное.

«Отношения банка с клиентом должны быть максимально прозрачными, а условия банковских услуг — простыми и понятными для потребителя, — заявила начальник Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Украины Ольга Лобайчук. — От этого выиграют все. Клиент сможет легко сравнить условия разных финучреждений, а банки получат лояльность потребителей и уменьшат риски невыполнения условий договоров. Совместно с банками мы обеспечим прозрачность финансовых услуг и ориентированность на клиента».

В НБУ отметили, что теперь все банки должны предоставлять полную информацию о потребительских кредитах и депозитах для граждан на веб-сайте в едином унифицированном формате. Прежде всего банки обязаны указывать реальную годовую ставку по кредиту, наличие дополнительных услуг (например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика) и их стоимость для клиента, срок услуги, ориентировочную общую стоимость кредита, периодичность погашения кредита, предупреждения о возможных последствиях в случае просрочки выплат по кредиту, условия досрочного снятия денег с депозита и другие данные.

Клиент, зайдя на веб-сайт любого банка, должен иметь возможность загрузить файл в стандартном виде с исчерпывающей информацией о полной стоимости, условиях получения услуги, рисках для себя и тому подобном. Также на сайтах банков должны работать калькуляторы для расчета расходов за пользование потребительским кредитом или доходов от размещения средств на депозит.

Кроме того, реклама потребительских кредитов и депозитов для граждан не должна затруднять визуальное восприятие информации об услуге. Также в рекламе обязательно должны быть указаны основные характеристики услуги:

для кредита — реальная годовая процентная ставка, максимальная сумма кредита и его срок;

для депозита — годовая процентная ставка, срок вклада, валюта и минимальная сумма.

С 1 сентября Национальный банк Украины будет осуществлять ежедневный мониторинг веб-сайтов и рекламы банков и контролировать соблюдение требований к раскрытию информации.

«Финансовое учреждение больше не сможет придумывать места в договоре или на сайте для отображения важной информации так, чтобы клиенту ее трудно было прочесть»

Подробнее об этих новшествах «ФАКТАМ» рассказал управляющий партнер Консалтинговой компании «Финансовая студия» кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий.

— С 1 сентября все банки обязаны раскрывать клиентам полную информацию об услугах и их стоимость. Какие именно сведения банки должны предоставить клиенту?

— По сути, в требовании раскрывать всю информацию нет ничего нового. И ранее банки, небанковские кредитные и финансовые учреждения должны были указывать полные данные о сумме кредита, процентной ставке, о дополнительных затратах клиента, например, услугах нотариуса, оценщика, различные комиссии за открытие счета или страховки. Было понятие «эффективная процентная ставка», которая подразумевала реальные расходы клиента на обслуживание кредита. Банки должны были сообщать эту реальную или эффективную процентную ставку и все расходы клиента предоставлять ему в виде понятной и хорошо доступной информации. То есть не мелким шрифтом с расчетом на то, что клиент не прочтет это и будет удивлен в конечном итоге реальными расходами, в то время как рассчитывал на другие. Однако банки не особо выполняли эти требования, а санкции за нарушения не несли. Подразделение по защите прав клиента, потребителя финансовых услуг в НБУ фактически не защищало интересы клиента, и банки позволяли себе нарушать права граждан. Таким образом, я не вижу каких-либо кардинальных изменений в новых требованиях подавать всю информацию для клиентов.

— Речь идет о сведениях на сайтах банков или в документах, например, в кредитных договорах?

— И договор должен содержать исчерпывающую информацию об услуге и тарифах, и на ресурсах банка также должны быть эти данные. Следует учитывать, что многие банковские услуги оказываются на условиях публичной оферты, то есть договора, который изложен на сайте банка или финансовой компании. При этом индивидуальный письменный договор с клиентом не заключается. Соответственно, в публичной оферте должна быть указана исчерпывающая информация о расходах и условиях финансовой услуги.

— В какой форме эта информация должна предоставляться? Ведь раньше банки нередко указывали ее очень мелким шрифтом или в труднодоступных местах сайта или документа.

— В данном случае регулятор указывает, что тарифы и условия должны предоставляться в унифицированной форме. Это означает, что финансовое учреждение больше не сможет придумывать места в договоре или на сайте для отображения важной информации так, чтобы клиенту ее трудно было прочесть и осознать. Это добавление является важным и полезным.

«Требования НБУ распространяется на все финансовые компании, включая тех, кто выдает „быстрые“ кредиты»

— Готовы ли все банки выполнять требование об открытии информации?

— Скорее нужно измерять степень их готовности отбиваться от регулятора касательно мер по нарушениям требований должного информирования клиентов. Некоторые банки придерживались этих требований на принципиальном уровне, то есть сознательно делали все возможное, чтобы максимально полно и прозрачно донести всю информацию о своей услуге и получить лояльного клиента. Некоторые игнорировали это требование и не имели каких-либо существенных санкций от регулятора, несмотря на многочисленные жалобы клиентов регулятору, который фактически ничего не делал, кроме регистрации этих жалоб. Изменится ли что-то сейчас, покажет практика.

— Распространяется ли это требование на информацию, предоставляемую различными финансовыми компаниями, в частности, выдающими так называемые «быстрые» кредиты?

— Да, требование распространяется на все финансовые компании, включая тех, кто выдает «быстрые» кредиты. Ведь сейчас НБУ является их регулятором, как и коммерческих банков.

— Какие санкции предусмотрены за нарушение требований и сокрытие информации?

— Предусмотрены штрафы от 300 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. Но быть уверенным в том, что эта мера не будет применяться выборочно, нельзя.

Делая вывод, хочу отметить, что эффективность мер регулятора по защите прав потребителей финансовых услуг зависит от того, насколько сам регулятор справедливо и эффективно применяет им самим установленные правила. До настоящего времени мы не наблюдали эффективной защиты прав клиентов банков и финансовых компаний. Со стороны регулятора была скорее имитация этой работы. Будем надеяться, что новый глава Нацбанка изменит ситуацию к лучшему.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины принял постановление «Об утверждении изменений к правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите». Теперь к стоимости потребительского кредита, в зависимости от его вида и при наличии дополнительных и сопутствующих услуг третьих лиц, банки будут добавлять стоимость страховых и налоговых платежей, сборов на обязательное государственное пенсионное страхование, расходы на услуги нотариусов, платежи за услуги госрегистраторов, оценщиков и прочее. Цель этого новшества — раскрывать для людей информацию о полной стоимости кредитов, чтобы граждане понимали все свои расходы на их получение и обслуживание.

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