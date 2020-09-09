Всегда кажется, что ты, а не кто-то виноват в смерти близкого. Это неправда, — Леся Литвинова

Когда у человеке умирает близкий, «окружающим кажется, что самое страшное уже позади — поиски больниц, врачей, лекарств, денег, места на кладбище. Но, как это ни странно — самое страшное начинается потом. Пустота, боль и ложная вина». Об этом пишет в соцсети известный волонтер Леся Ливинова.

«…Наташа долго и самоотверженно ухаживала за мамой с тяжелой формой Альцгеймера, — пишет Леся Литвинова. — Она ни при каких обстоятельствах не хотела ее отдавать в специализированное учреждение и посвятила всю себя без остатка уходу дома. На определенном этапе она не просто устала — она перестала толком себя осознавать. И рискнула сделать маленькую социальную передышку. Всего на две недели. В хороший частный пансионат. В очень хороший.

Мама ушла через неделю. В том же пансионате. И теперь Наташа не может простить себе этого. Она искренне считает, что своими руками убила маму.

…Костя звонит мне достаточно регулярно вот уже два года. Он все не может избавиться от чувства вины за то, что не продал квартиру и не попытался увезти жену лечиться в Израиль. Жена к тому моменту уже несколько недель как была в коме и нетранспортабельна. Ее не спасло бы ничто. Не было ни единого шанса. Но было письмо из израильской клиники с предложением приехать, чтоб они провели дополнительные обследования. Он уверен в том, что надо было хотя бы попытаться. И неважно, что в результате попытки он с детьми остался бы на улице. А вдруг помогло бы?

…Оля идет на третий заход терапии у психиатра. Она не может простить себе, что отец пошел в тот день в больницу без нее. Врач спокойно и аргументированно объяснил, почему лечение перестало помогать и обсудил все возможные варианты. Придя домой, папа сказал Оле, что у него положительная динамика и волноваться не о чем. Потом взял внуков и поехал с ними на море. Потом отметил свой день рождения так бурно и многолюдно, как не отмечал никогда. А потом покончил с собой, оставив записку, что жизнь его была прекрасна и он не хочет наблюдать, как он становится немощным. И уж тем более не хочет чтоб дети меняли ему подгузники. Что всех любит и что решение было взвешенным и трезвым.

Оля верит, что если бы она знала — она нашла бы нужные слова. И не понимает, что ее вины в этом нет.

…Инна продала вполне успешный бизнес, машину, дачу и драгоценности, чтобы ее тетю проконсультировали лучшие врачи в зарубежных клиниках. На старте этого забега ее предупредили, что шансов нет. И что лучшее, что она может сделать, — оставить человека в покое и помочь прожить оставшееся время достойно и интересно. За 8 месяцев они перебывали в куче клиник, прошли множество болезненных обследований и побывали в десятке разнообразных реанимаций. Много раз она [тетя] просила: «Инусь, давай домой поедем? Я так хочу домой…» Она скучала по своей собаке и своему пледу на кровати. И так и не успела попрощаться с любимой подружкой. Она умерла в прекрасной реанимации в одной из ведущих европейских клиник.

Инна винит себя в том, что не послушала тетю. Ей не жаль потраченных денег — после смерти родителей, тетя воспитывала ее и была самым близким человеком. Она жалеет о том времени, которое они потратили. О том, что у тети в это время не было самого важного — собаки, пледа и лучшей подруги.

Все эти истории кроме чувства вины объединяет еще одно — любовь. Ни один из известных мне людей, потерявший близких, не смог избежать этой ловушки. И чем больше была любовь, тем сильнее вина. Всегда кажется, что был другой путь. Всегда кажется, что что-то не сделали. Всегда кажется, что именно ты, а не кто-то виноват в смерти близкого. И это неправда.

Когда болит — нужно найти виновного. И, как ни парадоксально, чем ответственнее человек, тем больше вероятность, что виноватым он назначит себя. Назначит и будет жить, растягивая собственную казнь на долгие годы. Жить, съедая себя по кусочкам. И время, конечно, будет лечить. Но потом. А вина — она будет сейчас.

У меня нет рецепта как с этим справляться. Иногда помогает «иди сюда, обниму». Но не всегда. И тем не менее. Те, кто потеряли близких, остаются один на один с болью и виной. Окружающим кажется, что самое страшное уже позади — поиски больниц, врачей, лекарств, денег, места на кладбище. Но, как это ни странно — самое страшное начинается потом. Пустота, боль и ложная вина.

Просто помните об этом. И если рядом есть кому сказать «Иди сюда, обниму, ты ни в чем не виноват», не бойтесь этого делать", — написала на своей странице в Facebook Леся Литвинова.

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