Зоопарк в «Аскании-Нова» был третьим в Европе после Лондонского и Амстердамского

4 февраля 1945 г. В Ливадийском дворце открылась Ялтинская конференция лидеров стран антигитлеровской коалиции.

6 февраля 1996 г. Великобритания передала Украине антарктическую станцию «Фарадей».

7 февраля 1906 г. Сигнал SOS впервые был предложен как международный сигнал бедствия вместо кода CQD, который раньше использовали на судах.

9 февраля 1931 г. Знаменитый певец Федор Шаляпин отсудил 10 тысяч франков у Советского коммерческого бюро в Париже за пиратское тиражирование его песен в СССР.

10 февраля 1891 г. Родилась выдающийся математик Софья Ковалевская, первая женщина — член-корреспондент Академии наук.

В 1828 году Николай I за бесценок (по 8 копеек за гектар) продал герцогу Фердинанду Фридриху Ангальт-Кетгенскому, представителю немецкой династии Асканиев, огромную территорию на юге Украины для разведения овец. В 1841 году землевладелец назвал местность «Аскания-Нова» — от своего родового имения Аскания. После смерти герцога эти земли были в 1856 году проданы семейству Фальц-Фейнов. Фридрих Фальц-Фейн основал там заповедник. В 1898 году он выделил большую территорию, на которой началось строительство дендропарка с искусственной системой полива. С разных точек мира сюда свозились кустарники, деревья, цветы. В открывшемся зоопарке нашли приют животные и птицы с других континентов. В течение короткого времени зоопарк в «Аскании-Нова» стал третьим в Европе зоологическим парком после лондонского и амстердамского.

25 апреля 1914 года зоопарк посетил Николай II, который в то время пребывал в Крыму, в Ливадии. Фальц-Фейн получил дворянский титул, настолько царю понравилась «Аскания-Нова». Император восторженно писал своей матери: «Вокруг стола разгуливали цапли, утки, журавли, смотрели на нас, подходили и толкали клювами, выпрашивая хлеб. В степи под открытым небом живут разные олени, страусы. Удивительное впечатление, точно картина из Библии, как будто звери вышли из Ноева ковчега».

Зоопарк первым в мире получил чистокровных лошадей Пржевальского (в 1889—1904 годах было доставлено 12 молодых особей) и первым начал их размножение в неволе. Дело пошло настолько успешно, что в конце 1970-х годов по просьбе монгольского правительства на родину этих животных, в пустыню Гоби, было отправлено целое стадо для восстановления этого вида копытных.

Во время революции 1917 года и Гражданской войны заповедная зона, как и вся территория Таврии, была охвачена военными действиями. Но в 1921 году «Аскания-Нова» была объявлена Государственным научным степным заповедником. Великая Отечественная война стала настоящей катастрофой для «Аскании-Нова». Животных увозили в Германию, оставшихся расстреливали из стрелкового оружия, в том числе ценнейшие экземпляры. Многие животные прямо в вольерах были раздавлены танками, уцелевшим удалось вырваться в степь. Разграблен музей заповедника, коллекция чучел животных, коллекция насекомых, сожжена научная библиотека, насчитывавшая 25 тысяч томов, уничтожен редчайший гербарий, включавший до тысячи видов растений. Полностью вытоптан ботанический сад.

После войны были выделены немалые средства для восстановления заповедника. В настоящее время его площадь составляет 33 тысячи 307,6 гектара, из них 11 тысяч 54 гектара — абсолютно заповедная степная зона, то есть девственная территория, которой никогда не касался плуг. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. Ковыль — самое распространенное растение в «Аскании-Нова», на его долю приходится 75 процентов всей растительности. В густых травах обитают не менее 1155 видов членистоногих, 7 видов земноводных и пресмыкающихся, в разные времена года прилетают более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, здесь произрастает 478 видов растений. В Красную книгу Украины занесено 13 видов высших растений, 3 вида грибов и 4 — лишайников.

В «Аскании-Нова» расположен Большой Чапельский под — уникальная депрессия рельефа размером 4 на 6 километра, периодически заполняющаяся талыми водами. Тут в условиях, приближенных к естественным, содержатся дикие копытные с разных континентов. Круглогодично тут обитают бизоны, сайгаки, лань европейская, лошадь Пржевальского, туркменские куланы, ослы, благородные олени, пятнистые олени, муфлоны, двугорбые верблюды. Летом сюда выпускают ватусси, антилоп канна, кафрских буйволов, гну, нильгау, зебр и гаялов. Осенью в центре пода собирается большое количество перелетных птиц: разные виды уток, стаи журавлей, серых гусей, куликов.

Особое место в заповеднике занимают дендрологический парк и озеро с искусственными гротами. Прогуливаясь по парку можно наткнуться на каменных «баб». По одной из версий, это сохранившиеся указатели путей древнего народа — половцев.

Тем временем в заповеднике «Аскания-Нова» из-за химических удобрений, которые применяют аграрии на полях, может погибнуть весь молодняк занесенных в Красную книгу Украины серых журавлей.

На фото в заголовке: Памятник основателю «Аскании-Нова» Фальц-Фейну был установлен в 2009 году на территории заповедника



100

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter