«Я считаю, что стадион Шухевича или улица Бандеры — это отрицание Холокоста», — Долинский про Тернополь

Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский отреагировал на решение Тернопольского горсовета о присвоении городскому стадиону имени главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича.

«У меня возникла дискуссия с коллегой — руководителем крупной еврейской организации по поводу Тернополя и подобной практики, — пишет Долинский на своей страничке в соцсетях. — Я считаю, что стадион Шухевича или улица Бандеры — это отрицание Холокоста, искажение его истории, форма антисемитизма. Он утверждает, что это не так и еврейская община не должна на это реагировать, мол, не наше это дело.

Чтобы не быть голословным, я обратился к сайту Международного альянса памяти Холокоста. В определении отрицания Холокоста говорится, что «искажением холокоста являются намеренные усилия по оправданию или минимизации Холокоста или его элементов, включая коллаборацию и сотрудничество с нацистской Германией».

То есть, героизация нацистского коллаборанта и военного преступника Шухевича — это намеренное искажение Холокоста и попытка его отрицания. Согласно документам Альянса — отрицание и искажение Холокоста является формой антисемитизма.

Документ также говорит, что «целью такого отрицания является реабилитация антисемитизма и политических идеологий, которые привели к Холокосту». В нашем случае это реабилитация идеологии ОУН, которая способствовала уничтожению евреев Украины, но ими не ограничилась.

Что интересно, формой отрицания является также преуменьшение количества еврейских жертв и преувеличение количества тех, кто спасал евреев, что мы повсеместно наблюдаем в последнее время.

Искажением Холокоста являются попытки переложить вину в Холокосте на евреев, как это делает, например, Иосиф Зисельс, когда утверждает, что Холокост это ответ за убийство Петлюры или сотрудники минпамяти, когда обвиняют евреев в организации Голодомора.

Искажением является использование Холокоста для сравнения или описания других массовых преступлений, например, сравнение его с Голодомором. И наконец, искажением является попытка размывания ответственности за убийства во время Холокоста — именно это получило у нас широкую поддержку, этим занимаются целые государственные институты, общественные организации и органы местного самоуправления.

Проблема только в том, что Украина, как, впрочем, и Россия, не признает Международный альянс памяти Холокоста, не принимает его документы и отказывается стать его членом".

Фрагмент фото со странички Эдуарда Долинского в социальных сетях.

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