Сьогодні парламент «дорозчистив» дорогу для переобрання Зеленського на другий термін, — Бортник

Відставка Дмитра Разумкова з поста спікера парламенту дає можливість монобільшості, не озираючись, приймати програмні закони для нової виборчої компанії президента Зеленського. Про це в Facebook пише політолог Руслан Бортник.

«Стратегічна причина відставки Дмитра Разумкова — це боротьба за президентську посаду.

Сьогодні парламент дорозчистив дорогу для переобрання Володимира Зеленського на другий термін у 2024-ому (а може і раніше або пізніше) від внутрішньопартійних конкурентів та для прийняття програмних пунктів виборчої програми «Зеленський-2.0.» у парламенті.

Адже «антиолігархічний законопроєкт», «судова реформа», «тарифні меморандуми», «зміни до Конституції» і ін. — це ключові тези вже нової виборчої програми Зеленського і самостійний голова Верховної Ради міг створити суттєві проблеми з їхнім прийняттям.

Крім того, Володимир Зеленський формує новий баланс з великим бізнесом (олігархами) й вибудовує єдиноначальну модель влади, в якій фігури типу Дмитра Разумкова та Арсена Авакова (як і раніше — Богдана, Рябошапки, Данилюка та ін.) — це проблема.

Для Дмитра Разумкова сьогодні теж почалася президентська виборча компанія, переконати не проводити яку «слуги народу» сьогодні намагаються Разумкова погрозами щодо позбавлення мандата. Адже скільки б не набирав Разумков — це потенційні голоси Зеленського, яких може не вистачити. Далі все залежить від хоробрості самого Дмитра Разумкова.

284 голоси за відставку віддані «Слугою народу» (215), «Батьківщиною» (20), «За майбутнє» (19), «Довірою» (18), депутатами з «Голосу» (6) та позафракційними — 6 — це і є чинна неформальна парламентська коаліція.

Вона в основному збігається з «бюджетною коаліцією» — партіями і силами, які проголосували за державний бюджет 2021 року. Саме ці сили та партії керують країною.

І так, 18 «слуг народу», що не проголосували за відставку, після особистого тиску президента й роботи силовиків, — це проблема й ознака ще однієї кризи всередині команди влади".

Нагадаємо, про жорсткі розбіжності між колишнім спікером парламенту Дмитром Разумковим та президентом Володимиром Зеленським стало відомо досить давно. Політолог Віктор Небоженко назвав це «конфліктом «друзів» та початком перспективної політичної кризи.

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