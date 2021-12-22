«Пропонується нежить лікувати розчином господарського мила»: Інну Совсун здивував підручник з хімії для 9 класу

Народна депутатка Інна Совсун обурена змістом підручника з хімії для 9 класу, рекомендованого Міністерствомосвіти. Свої зауваження вона висловила на сторінці у соцмережі.

«На початку грудня Міносвіти надало гриф «рекомендовано» ряду підручників, зокрема — сумновідомому підручнику з хімії для 9 класу. Тому самому, де автор рекомендував лікувати рак содою…

Цей гриф означає, що підручник може брати участь у цьогорічному конкурсі на держзамовлення. І в найгіршому випадку — його надрукують за наші з вами податки, і він знову потрапить до рук українським підліткам.

Чиновники заявили, що підручник було доопрацьовано, він заново пройшов експертизу, і всі сумнівні твердження з нього усунули. Я звернулася до Інституту модернізації змісту освіти (ІМЗО), який здійснює експертизу підручників, і попросила надати тексти експертних висновків.

В одному з них написано: «Змістове наповнення підручника відповідає сучасним науковим концепціям. Використана термінологія доступна для сприймання учнями 8 класу, науково обґрунтована та може бути засвоєна здобувачами освіти на належному рівні». Експертка вказує, що має зауваження до змісту, але — не називає їх. Яка користь від цих зауважень — залишається загадкою. Інший висновок — дуже схожий: «Згідно із зауваженнями та рекомендаціями експертки автор належно доопрацював підручник, виконав значний обсяг роботи щодо усунення усіх суперечливих тверджень і недоречних порад».

Втім, якщо погортати оновлену версію підручника, розміщену на сайті Інституту модернізації змісту освіти, виявиться, що звідти зникли далеко не усі проблемні моменти.

На 24 сторінці й досі: «доведено [ким? коли?], що сироп Уролесан, який вживають для лікування сечокам'яної хвороби, можна застосовувати у ветеринарній медицині для лікування домашніх тварин, хворих на це саме захворювання». Залишимо за дужками етичність і доречність згадки у підручнику торгової назви препарату. Хоча ні, не залишимо — це абсолютно неетично і недоречно, сторінки підручника — не місце для комерційної реклами. Однак цей препарат ще й не має доведеної ефективності. Тут і далі — я посилаюся на аналіз MED GOblin, де ви можете знайти усі посилання: https://bit.ly/3qee0sd

На 58 сторінці лишилося твердження про ефективність електрофорезу, який «сприяє швидшому одужанню, ніж за звичайного приймання ліків». Лишилася ідея пити лимонний сік при підвищеній кислотності шлунку. У підручнику пропонується використовувати господарське мило «для лікування ран, запальних процесів шкіри, грибкових захворювань нігтів на ногах і стоп. Миття волосся господарським милом позбавляє людину лупи, яка з'являється внаслідок сухості шкіри голови. Милом протирають місце опіку, а мильним розчином лікують нежить на початковій стадії». Це що за поради взагалі?!

Тобто з підручника прибрали лишень найбільш одіозне твердження про соду, але решту ненаукової, недоказової та потенційно шкідливої для здоров'я дичини лишили.

Тож або експертки читали якусь іншу версію підручника, яку ІМЗО не вважає за потрібне оприлюднювати. Або їхні рекомендації так і не врахували. Або щось не так із чинною системою забезпечення якості підручників.

Адже ця конкретна книжка — геть не виняток на загальному фоні. Раніше я наводила приклади помилок та ненаукових тверджень у підручниках з інших предметів, які також отримали схвалення й були надруковані цього року.

ІМЗО у своєму листі пояснює, що проводить навчання для експертів та предметних комісій. Однак вочевидь — цього недостатньо. Адже з року в рік, з одного перевидання в інше проблеми залишаються.

Нещодавно був ухвалений законопроєкт про якість підручників, ініційований мною ще півтора року тому. І це прекрасна нагода критично переглянути процеси забезпечення якості навчальної літератури, які — з усією очевидністю — не працюють.

Ось тільки боюся, що Міносвіти та ІМЗО вже вичерпали кредит довіри освітянської спільноти й батьків. За поточних політичних умов, за чинного керівництва МОН та ІМЗО, найкраще, якщо роль майданчика для напрацювання змін на рівні підзаконних актів, візьме на себе профільний комітет. Ми потребуємо нових процедур забезпечення якості навчальної літератури, і їхня розробка має бути публічною та прозорою, із максимальним залученням наукової спільноти, батьків, вчителів та учнів.

Я, зі свого боку, завжди готова долучитися до цього процесу", — написала Совсун у фейсбуці.

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