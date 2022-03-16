Як подолати страхи, якщо нині вирушаєте у далеку дорогу: поради психолога





Як подолати страхи, пов'язані нині з далекою дорогою, «ФАКТАМ» розповіла український кризовий психолог Галина Алексеєнко.

Дорога — одне з найважчих випробувань у воєнний час. Люди, що їдуть машиною у більш безпечні міста та села, бояться перш за все обстрілів. Крім того, чимало з тих, хто рятує сім'ю, їдуть майже у повну невідомість — зараз не так легко знайти житло Як подолати страхи, пов'язані нині з далекою дорогою, «ФАКТАМ» розповіла

«Якщо не маєте власної машини, кооперуйтесь з сусідами, колегами, знайомими»

— Галино, люди продовжують евакуюватися з небезпечних місць. Проте наважитися на переїзд багатьом нелегко. Чимало людей вважає, що дорога може бути небезпечнішою, ніж залишатися вдома. Як бути у цьому випадку?

— Страх природній — він допомагає людині оцінювати ситуацію. Залишити домівку важко для всіх. Кожна людина сама визначає, де їй безпечніше бути. Оцінюйте ситуацію — і приймайте рішення. Якщо небезпека очевидна, рішення потрібно приймати дуже швидко, не гаяти часу. Моніторте, який шлях для виїзду машиною більш безпечний, радьтесь з тими, хто подолав його напередодні.

— Не у всіх є автомобіль — і це велика проблема.



— Однак не безвихідь. Якщо не маєте власної машини, кооперуйтесь з сусідами, колегами, знайомими — тими, кому довіряєте. Є й благодійні автобуси.

«Люди готові допомагати один одному»

— У кожної людини та родини різні матеріальні можливості. Люди бояться, що, виїхавши з дому, не зможуть на свої кошти довгий час винаймати житло. І що тоді?



— Насправді, варіантів житла багато. Є й безплатні. Звичайно, всі варіанти відрізняються ступенем комфорту. Варто моніторити ситуацію, шукати те, що вам може підійти. Звертайтесь до знайомих, спілкуйтесь у соцмережах. Люди готові допомагати один одному. Прибувши до якогось села, ідіть у сільраду — і вас зорієнтують щодо того, де ви зможете певний час жити.

— Особливо тривожно для багатьох виїжджати за кордон. Тим більше — якщо людина не володіє іноземними мовами. Як подолати страх?



— Зараз в інтернеті є чимало корисної інформації про перебування евакуйованих у різних країнах. Спілкуйтесь з людьми, які вже евакуювались. Вони розкажуть вам про свій досвід та дадуть чимало порад. Звертайтесь у новому місці перебування до волонтерів — вони не залишать вас на вулиці. Не бійтеся опинитися без коштів, якщо ви готові працювати.

«Розраховуйте час та сили — це дуже важливо»

— Одна моя знайома не виїжджає з рідного міста, бо боїться, що не вистачить бензину, що може зламатися старенький автомобіль.



— І цього не варто боятися. Звертайтесь до людей — вони допоможуть. Й, звичайно, самі будьте готові прийти на допомогу.

— Які табу для тих, хто вирушає нині у дорогу?



— Треба встигнути приїхати у місце перебування до комендантської години. Якщо плануєте їхати далі, продумайте, де будете ночувати. Розраховуйте час та сили — це дуже важливо. Вирушаючи у дорогу, візьміть необхідні ліки, їжу, теплий одяг, щоб не довелося витрачати час на пошуки аптек та крамниць. Той, хто за кермом, повинен хоч трохи відпочивати, щоб уникнути аварії. Краще подолати шлях за два дні, ніж за день — наражаючись на аварійну небезпеку, їдучи втомленим на дуже великій швидкості.



— Як правильно себе налаштувати та заспокоїти, коли вирушаєш у дорогу?



— Треба пам'ятати, що ваш пріоритет — безпека. І тепер це особливо важливо, бо безпека — це життя.

Нагадаємо, в Україні спростили виїзд за кордон людей з інвалідністю та осіб, які їх супроводжують.



Фото з альбому Галини Алексеєнко

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