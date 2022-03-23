Нотаріальні послуги під час війни: які документи поки що не можна отримати

Повномасштабна війна з росією кардинально змінила наше повсякденне життя, деякі сфери діяльності взагалі зупинились. Однак попри активні бойові дії, які тривають у багатьох регіонах України, у людей виникає потреба скористатися послугами нотаріуса.

«Багато нотаріусів продовжують працювати, за виключенням тих регіонів, де повноцінна робота неможлива через війну, з урахуванням певних особливостей (відповідно до постанов № 164 та № 209), — розповідає адвокат Андрій Новак. — Перелік нотаріусів, які нині працюють, можна знайти на сайті Опендатабот. Але тимчасово не надаються нотаріальні послуги, які неможливі без використання єдиних та державних реєстрів».

Які послуги не надаються

Посвідчення договорів відчуження, застави нерухомого майна (купівля-продаж, дарування, іпотека тощо). Посвідчення договорів застави/іпотеки рухомого майна. Державна реєстрація юридичних осіб та ФОПів, а також внесення змін до відомостей про юридичну особу. Вчинення виконавчих написів за кредитними договорами, які не є нотаріально посвідченими.

Не видаються свідоцтва щодо права власності на нерухоме/рухоме майно, зокрема, свідоцтва про право на спадщину, про право власності на частку у спільному майні подружжя, про придбання майна з прилюдних торгів тощо. Крім того, нотаріуси відмовляють у разі звернення: громадян рф, юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства рф, юридичної особи, створеної та зареєстрованої відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку у статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин рф або юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства росії.

Ці обмеження не поширюються на нотаріальні дії з засвідчення справжності підпису на заяві про вихід із громадянства рф.

Які ще зміни вносяться в нотаріальну діяльність та важливі для населення

Зупинено перебіг строку для прийняття спадщини на час дії воєнного стану. Це означає, що спадкоємцям немає потреби звертатися до нотаріуса протягом 6 місяців з дня відкриття спадщини (смерті спадкодавця). Прийняти спадщину та владнати інші формальні питання можна буде після закінчення дії воєнного стану. Для встановлення особи громадянин може надати документ, строк дії якого закінчився, або до паспорту не вклеєні фотографії по досягненню громадянином 25- і 45-річного віку.

Довіреності (крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження корпоративними правами) та заповіти військовослужбовців ЗСУ, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів мають можливість та повноваження посвідчувати командири цих формувань. Попри складні умови воєнного стану, законодавство України активно змінюється і продовжує адаптуватися до нових реалій, абсолютно у всіх сферах нашого з вами життя.

Фото з відкритих джерел

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