«Щоб вивести російський народ із нікчемності, потрібно все знищити і створити наново», — французький мандрівник ХІХ століття маркіз де Кюстін

Французький мандрівник і письменник маркіз де Кюстін писав про росію за Ніколая I, але це залишається актуальним і зараз.

«Зберегти розум після двадцяти років перебування на російському престолі може або ангел, або геній», — цитує французького мандрівника Олександр Швець і продовжує. - Напевно, ви подумали, що йдеться про зляканого підполковника КДБ, який загрожує світу з глибокого підземелля ядерною зброєю. Але це написав 183 роки тому про Ніколая I французький мандрівник та письменник маркіз де Кюстін. Читаючи його книгу «Росія у 1839 році», раз у раз втрачаєш орієнтацію у часі: здається, що висновки та спостереження автора зроблені в наші дні. Наводжу лише малу їхню частину. Судіть самі:

«Російська імперія — це табірна дисципліна замість державного устрою, це стан облоги, зведений в ранг нормального стану суспільства».

«Імперія ця за всієї неосяжності — не що інше, як в'язниця, ключ від якої в руках у імператора; така держава жива лише перемогами та завоюваннями, а у мирний час ніщо не може зрівнятися зі злощастям його підданих»

«У серці російського народу вирує сильна, неприборкана пристрасть до завоювань».

«Народ, який мріє про світове панування, і підлещується перед нами в очікуванні, поки він зможе нас завоювати …»

«Росія бачить у Європі свою здобич, яка рано чи пізно їй дістанеться внаслідок наших розбратів; вона розпалює в нас анархію, сподіваючись скористатися розкладанням, якому сама сприяла, оскільки воно відповідає її задумам».

«Руські зможуть на якусь мить здолати всіх за допомогою меча, але ніколи за допомогою думки; а народ, якому нема чого передати іншим народам, тим, кого він хоче підкорити, недовго залишатиметься сильнішим».

«Справжня могутність не потребує хитрощів. Чому ж ви хитруєте невтомно?.. Скільки хитрощів, скільки незручних обманів доводиться вам пускати в хід, щоб приховати хоча б частину ваших цілей і залишити за собою незаконно привласнену роль! Ви маєте намір вершити долі Європи? Чи уявна ця справа? Ще нещодавно ви були ордою, скутою страхом, ще нещодавно підкорялися наказам дикунів, — а нині ви маєте намір відстоювати цивілізацію від народів надцивілізованих!»

«Руські більше стурбовані тим, щоб змусити нас повірити у свою цивілізованість, ніж стати цивілізованими насправді».

«Дух беззаконня спускається вниз громадськими сходами і до самих основ пронизує це нещасне суспільство… З такого свавілля народжується те, що тут називають громадським порядком, тобто похмурий застій, спокій, що лякає, що близький до спокою могильного; руські пишаються тим, що в їхній країні тиша та спокій».

«У Росії єдиний дозволений шум — крики захоплення».

«У Росії розмова дорівнює змові, думка дорівнює бунту».

«Підкорення у росіян — чеснота вроджена і вимушена».

«Історія становить в Росії частину казенного майна, це моральна власність вінценосця; її зберігають у палацових підвалах разом із скарбами імператорської династії та народу з неї показують лише те, що вважають за потрібне. Пам'ять у тому, що робилося вчора — надбання імператора; на власний розсуд виправляє він літописи країни, щодня видаючи народу лише ту історичну правду, яка збігається з уявностями поточного дня».

«Мало того, що російський деспотизм ні в що не ставить ані ідеї, ані почуття, він ще й перекроює факти, бореться проти очевидності та перемагає у цій боротьбі!»

«Брехати в цій країні означає охороняти суспільство, сказати ж правду означає зробити державний переворот».

«Руське православне духовенство завжди являло і являтиме собою свого роду ополченців, лише своїм мундиром відмінних від світських військ імператора. Підлеглі імператору попи та його єпископи становлять особливий полк кліриків — лише всього».

«Одному Господу — та ще й руським — відомо, чи велике задоволення бути присутнім на параді! У Росії її любов до оглядів не знає меж».

«Їхня армія, що відрізняється на парадах відмінною дисципліною і виправкою, складається, за винятком кількох обраних частин, з людей, яких публіці пред'являють у гарній формі, а за стінами казарм утримують у бруді. Колір обличчя виснажених солдатів видає їхні страждання і голод — бо постачальники обкрадають цих нещасних, а ті отримують надто мізерну платню, щоб, витрачаючи її частково на найкращу їжу, задовольняти свої потреби».

«Злодійство вкоренилося в їхніх звичаях, а тому злодії живуть із чистою совістю, і фізіономія їхня до кінця днів виражає безтурботний спокій. На згадку мені раз у раз приходить приказка, що невпинно звучить у них в устах: «І Христос би крав, якби за руки не прибили».

«Будь-який губернатор знає, що йому, як і більшості його побратимів, загрожує провести залишок своїх днів у Сибіру. Проте, якщо за час свого губернаторства він схитриться накрасти досить багто, щоб у потрібний момент захистити себе в суді, він виплутається; якщо ж (випадок неможливий) він залишився б чесним і бідним, то пропав би. Зауваження це не моє, мені доводилося чути його від кількох росіян, яких я вважаю за гідних довіри, але утримаюся називати їхні імена».

«В Росії розмова дорівнює змові, думка дорівнює бунту».

«Хто скаже мені, до чого може дійти суспільство, в основу якого не закладено людську гідність? Я не втомлююся повторювати: щоб вивести тутешній народ із нікчемності, потрібно все знищити та перестворити наново».

«Коли над Росією зійде сонце гласності, весь світ здригнеться від висвітлених ним несправедливостей — не тільки старовинних, а й щоденно й досі».

«Якщо народ живе в кайданах, значить, він гідний такої долі; тиранію створюють самі нації».

Продовжувати такі цитати можна довго. Ця книга у чотирьох томах відповідає на безліч запитань на адресу нинішньої Росії. Чому мільйони її громадян вірять надмірно брехливій пропаганді? «Для росіян слова важливіші за реальність», — пояснює де Кюстін.

Чому так звана еліта країни тремтить перед плюгавим диктатором і підносить його? «Про всіх росіян, хоч би яке становище вони не займали, можна сказати, що вони впиваються своїм рабством».

Чому більшість росіян вітають агресивні дії та плани нового фюрера? «Уклінний раб мріє про світове панування, сподіваючись змити з себе ганебне тавро відмови від будь-якої суспільної та особистої свободи».

Краще не скажеш.

Текст взято у Oxana Alyoshina. ПРОСТО НЕЙМОВІРНО. ПРОЙШЛО МАЙЖЕ 200 РОКІВ, А В РОСІЇ ПРАКТИЧНО НІЧОГО НЕ ЗМІНИЛОСЯ…"

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