Дивовожний гарнір і мінімум калорій: як правильно посадити і виростити спаржу на городі

Спаржа не має нічого спільного зі спаржевою квасолею, якою нас не здивуєш. Її сезон — це кінець квітня та травень, залежно від погоди. Це не лише смачний овоч, її дуже вигідно вирощувати. Спробуйте і ви.

«У Ксаверівці під Вінницею ми висадили близько гектара цієї «вітамінної бомби», — каже городниця Аліна Білко. — Культура багаторічна — з нашими кліматичними умовами 15−20 років на одному місці вона може родити, досить невибаглива, живуча. Бажано садити у світлому місці. Якщо ви її трохи підживите та поллєте — взагалі у стократ віддячить.

Найпоширеніші види спаржі — фіолетова, яка дуже естетично виглядає у салатах, зелена і біла. На смак вони практично однакові. Щодо білої спаржі, то це та ж сама зелена, тільки вирощена без доступу сонячного світла. Тобто ви нагортаєте зверху великий бурт землі, а потім виколупуєте з нього спаржу. На смак вона, щоправда, ніжніша, водянистіша і солодша. Вирощувати її складно, бо для неї у нас дуже важкі ґрунти. Білу спаржу вживають у північній Європі та Скандинавії.

Зимових морозів спаржа не боїться абсолютно і стійко переносить до мінус тридцять морозу. А от приморозки молодим пагонам, які тільки вилізли, страшні. Бо тоді овоч буде знищено. Тому після кількох років вирощування раджу нагорнути трохи гребені землі, щоби спаржа повільніше вилазила, можна вкривати агроволокном. Але в тунелі, бо при доторканні спаржі до плівки чи агроволокна вона буде згинатись. У період збору врожаю ще немає ні шкідників, ні бур'янів, то ж немає потреби у застосуванні пестицидів, гербіцидів тощо. 100% органіка, це екопродукт. Спаржевий сезон триває в залежності від року плодоношення — від 30 до 60 днів".

Збирати спаржу, за словами господарки, слід тоді, коли стебла 20−24 сантиметри, може бути тонша, грубша за діаметром. Головне — щоб шишечка у верхівці не відкрилась, це свідчить, що спаржа перезріла.

«Як готувати спаржу? Помити та на 3−4 хвилини в окріп, — каже Аліна Білко. — Можна смакувати з грибним соусом, бешамель, сирним. Це універсальна закуска до всього. Ми любимо підсмажити спаржу після варіння, додати часничку, підсолити, трішки вершкового масла — і розлітається на ура! А які смачні запіканки, крем-супи виходять, смузі та коктейлі, пироги, гарніри до риби та м’яса, самостійні страви та навіть десерти. І головне — мінімум калорій».

Раніше шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутін поділився простим рецептом приготування пирога зі спаржею.

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