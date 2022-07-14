Напередодні війни очільник АРМА незаконно витратив на зарплати понад 30 млн грн — Рахункова палата
У листопаді-грудні 2021 року т. в. о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Дмитро Жоравович незаконно витратив на зарплати 31 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні Hubs.ua із посиланням на результати аудиту Рахункової палати України.
Так, аудитом встановлено, що при визначенні посадових окладів центрального апарату Національного агентства не враховано норм Закону України від
«Як наслідок, протягом листопада-грудня 2021 року здійснено нарахування на виплату заробітної плати працівників центрального апарату, виходячи з розмірів посадових окладів, визначених у Законі України від
Разом з тим, за даними журналістів, у листопаді-грудні 2021 року Дмитро Жоравович виплатив собі рекордно високу зарплату — 425,6 тис. грн.
В розслідуванні також зазначається, що після початку російсько-української війни антикорупційний комітет Верховної Ради уже ставив запитання АРМА стосовно того, чому під час війни у відомстві почали збільшуватися премії. «У мене є інформація, що під час режиму воєнного стану АРМА собі збільшила заробітну плату, поставила інтенсивність від 100% до 300%, збільшила свою патронатну службу за рахунок людей, дотичних до керівництва АРМА», — зазначив член антикорупційного парламентського комітету Володимир Кабаченко під час засідання 2 травня 2022 року.
Гроші на високі премії Жоравович міг брати тільки у фонді оплати праці, адже в АРМА є близько 40 незаповнених штатних одиниць, на зарплату яких держава на початку року все одно виділила 14 млн грн.
Через війну Кабмін вирішив включити режим економії і наказав повернути всі «зайві» кошти, які не потрібні через відсутність реальних найманих працівників. Позаяк велика частина цих 14 млн уже була витрачена на премії для керівництва АРМА, у фонді оплати праці відомства з'явилася діра. Щоб хоч якось її закрити, Жоравович вирішив відправити частину співробітників у простій. Мотиви своїх дій Дмитро Жоравович журналістам не пояснив.
Також у розслідуванні йдеться про те, що Жоравович не провів службового розслідування стосовно дій колишніх високопосадовців АРМА, яких НАБУ підозрює у крадіжці 400 тисяч доларів: ексголову АРМА Сигидина, його заступника Павленка та керівника управління менеджменту активів Бочорошвілі. При цьому, попри відсторонення від посади за рішенням Вищого антикорупційного суду, Жоравович призначив одного з підозрюваних на іншу керівну посаду в АРМА — відділ договірної роботи Управління правового забезпечення. А інші фігуранти розслідування Сигидин та Павленко написали заяви про звільнення за власним бажанням і не отримали догани.
Нагадаємо, 18 липня розпочнеться фінальний етап конкурсу на заміщення посади голови АРМА. Четверо з десяти кандидатів мають досвід роботи в цьому антикорупційному органі. Серед них — Володимир Павленко та Дмитро Жоравович.94
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter