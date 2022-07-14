У листопаді-грудні 2021 року т. в. о. голови Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), Дмитро Жоравович незаконно витратив на зарплати 31 млн грн. Про це йдеться у розслідуванні Hubs.ua із посиланням на результати аудиту Рахункової палати України.

Так, аудитом встановлено, що при визначенні посадових окладів центрального апарату Національного агентства не враховано норм Закону України від 19.09.2019 № 217 «Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади».

«Як наслідок, протягом листопада-грудня 2021 року здійснено нарахування на виплату заробітної плати працівників центрального апарату, виходячи з розмірів посадових окладів, визначених у Законі України від 10.11.2015 «772 «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», — йдеться у документі. — Це спричинило нарахування заробітної плати працівникам центрального апарату АРМА у сумі 31 млн 977 тис. грн з порушенням законодавства».

Фрагмент документу “Рішення Рахункової палати від 22 лютого 2022 року №3-3”

Разом з тим, за даними журналістів, у листопаді-грудні 2021 року Дмитро Жоравович виплатив собі рекордно високу зарплату — 425,6 тис. грн.

В розслідуванні також зазначається, що після початку російсько-української війни антикорупційний комітет Верховної Ради уже ставив запитання АРМА стосовно того, чому під час війни у відомстві почали збільшуватися премії. «У мене є інформація, що під час режиму воєнного стану АРМА собі збільшила заробітну плату, поставила інтенсивність від 100% до 300%, збільшила свою патронатну службу за рахунок людей, дотичних до керівництва АРМА», — зазначив член антикорупційного парламентського комітету Володимир Кабаченко під час засідання 2 травня 2022 року.

Гроші на високі премії Жоравович міг брати тільки у фонді оплати праці, адже в АРМА є близько 40 незаповнених штатних одиниць, на зарплату яких держава на початку року все одно виділила 14 млн грн.

Наказ т. в. о. голови АРМА Дмитра Жоравовича про вимушений простій не з вини працівників

Через війну Кабмін вирішив включити режим економії і наказав повернути всі «зайві» кошти, які не потрібні через відсутність реальних найманих працівників. Позаяк велика частина цих 14 млн уже була витрачена на премії для керівництва АРМА, у фонді оплати праці відомства з'явилася діра. Щоб хоч якось її закрити, Жоравович вирішив відправити частину співробітників у простій. Мотиви своїх дій Дмитро Жоравович журналістам не пояснив.

Також у розслідуванні йдеться про те, що Жоравович не провів службового розслідування стосовно дій колишніх високопосадовців АРМА, яких НАБУ підозрює у крадіжці 400 тисяч доларів: ексголову АРМА Сигидина, його заступника Павленка та керівника управління менеджменту активів Бочорошвілі. При цьому, попри відсторонення від посади за рішенням Вищого антикорупційного суду, Жоравович призначив одного з підозрюваних на іншу керівну посаду в АРМА — відділ договірної роботи Управління правового забезпечення. А інші фігуранти розслідування Сигидин та Павленко написали заяви про звільнення за власним бажанням і не отримали догани.

Нагадаємо, 18 липня розпочнеться фінальний етап конкурсу на заміщення посади голови АРМА. Четверо з десяти кандидатів мають досвід роботи в цьому антикорупційному органі. Серед них — Володимир Павленко та Дмитро Жоравович.

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