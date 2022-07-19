«Головне — не як, а що я говорю»: лікар Комаровський пояснив, чому не перейшов і не перейде на українську мову

Відомий український лікар Євген Комаровський, якого у рф визнали ворогом росії, пояснив, що він не переходитиме на українську мову. Він зізнався, що говорить і думає російською з дитинства, російською йому простіше пояснювати навіть дуже складні речі.

Комаровський зазначив, що російська мова не асоціюється у нього з агресією кремля, путіним та російськими окупантами. Він вважає, що

патріотизм та любов до Батьківщини вимірюються вчинками, а не розмовами тією чи іншою мовою.

«Це мова, якою я думаю. Мені так комфортніше. Я давно висловив свою позицію, і її не змінюю. Я не асоціюю російську мову з рашизмом і путіним. Це мова моїх батьків, мова моїх дітей, моїх друзів. Це мова 99% мого найближчого оточення. Чому я маю його зрадити? Я розумію українську мову. Але я ніколи не зможу говорити українською так, як я це роблю російською. Головне не як я говорю, а що я говорю, що я дуже добре вмію пояснювати навіть дуже складні речі. Це зробило мене лікарем Комаровським, якого знають мільйони людей», — сказав лікар.

Він також нагадав, що Україну захищає дуже багато російськомовних українців. Це говорить про їхній патріотизм та любов до України.

«Велика кількість молодих хлопців зі зброєю в руках, які абсолютно російськомовні, зараз в окопах. Я вважаю, що вони так демонструють свою любов до країни», — прокоментував він.

На думку Комаровського, українцям не варто порушувати тему мовних розбіжностей — особливо під час війни.

«Людину визначають вчинки, відповіді на запитання, що таке добре і що таке погано. Я знаю багато негідників, які найкрасивішою українською мовою говорять абсолютно злочинні речі… Я хочу бути далі від цього марення. Люди по-іншому оцінюються у 21 столітті», — підсумував Комаровський.

Нагадаємо, з 16 липня набули чинності нові норми «мовного закону». Йдеться про використання української мови в інтернеті та в інтерфейсах комп'ютерних програм товарів.

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