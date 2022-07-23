Долар по 50: експерт розповів, від чого залежить новий курс гривні, а в НБУ заспокоїли

Після того, як НБУ скоригував офіційний курс гривні до долара відразу на 25%, встановивши його на рівні 36,56 грн/долар, керуючий партнер «Національної антикризової групи» Тарас Загородній пояснив, чи буде надалі «падати» українська валюта.

«Все залежатиме від притоку валюти в країну. Те, що Національний банк не відпустив повністю долар, але прирівняв його до готівкового курсу — це більше позитив», — цитує експерта 24 канал. Він додав, що де-факто експортери були обкладені додатковим податком орієнтовно в 20%, а Україні потрібна валюта, адже відкрили ринки ЄС, а також необхідна працююча економіка.

«Чи буде по 40 чи далі? Цілком можливо. Тому що в країні війна й питання в тому, наскільки наші експортери можуть забезпечити потік валюти в країну. Та чи будуть знищені ще підприємства, які приносили валюту», — сказав Загородній та згадав про великий удар по економіці — знищені комбінати в Маріуполі, підприємства у Харкові, Запоріжжі та Дніпрі, які не працюють.

А заступник голови правління Національного банку України Василь Фурман вважає, що послаблення гривні тимчасове. «Щодо готівкового курсу. Дійсно, після ухваленого рішення готівковий ринок трохи послабився, але на мою думку, як експерта, це явище тимчасове і гривня в найближчі дні посилиться», — передає «ТСН».

Тим часом у Міністерстві економіки України не прогнозують стрибка цін на пальне у зв'язку зі зміною курсу гривні. Як повідомляє «Укрінформ», про це заявив перший заступник міністра економіки Денис Кудін.

«Ми не очікуємо цінового стрибка на пальне, оскільки в останні тижні намітилась тенденція до зниження ціни. Якби не було зміни курсу гривні, ціна б пішла вниз. Зараз у зв'язку з переглядом курсу Нацбанком очікуємо, що ціна залишиться на тому ж рівні», — заявив Кудін та додав, що зміна курсу гривні підтримає українських експортерів та дозволить втримати інфляцію.

Нагадаємо, що Нацбанк також ввів обмеження на розрахунки за кордоном з використанням гривневих платіжних карток — до 100 тисяч гривень. Це може призвести до того, що волонтери не зможуть закуповувати за кордоном прилади для ЗСУ, які коштують дорожче.

Фото Pixabay

217

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter