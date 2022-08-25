«Нафтогаз» обманює українців на десятки мільйонів гривень у нарахуваннях за газ, — ЗМІ

Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» обманює своїх клієнтів на десятки мільйонів гривень, нараховуючи у квитанціях за природний газ за травень-липень поточного року набагато більші суми, ніж було реально використано.

Про це пише ZN з посиланням на масові скарги споживачів у Facebook.



Так, споживачі скаржаться, що у платіжках від оператора ГРМ зафіксовано один обсяг газу, а у платіжках від ГК «Нафтогаз України» нарахування зроблено на більший обсяг.

За даними ГК «Нафтогаз України», у липні 2022 року її контакт-центр опрацював понад 1,19 млн клієнтських дзвінків, 23% яких стосувалися саме нарахувань. З чого можна припустити, що як мінімум 274 тисячі споживачів, які додзвонилися на контакт-центр, були не згодні з сумами в платіжці. При цьому величезна кількість українців не змогла додзвонитися до операторів «Нафтогазу». Споживачі, яким вдалося зв'язатися з новим постачальником, не змогли отримати відповіді про борги, що раптово з'явилися.

У коментарях під постами розгніваних клієнтів у Facebook ГК «Нафтогаз України» також не змогла пояснити, на підставі яких саме даних здійснювалися нарахування у травні-липні.

Величезні розбіжності у даних про споживання газу пов'язані з тим, що «Нафтогаз» у процесі нарахувань та виставлення рахунків за газ не враховував даних з Інформаційної платформи ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», тим самим ігноруючи «Правила постачання природного газу побутовим споживачам».

Судячи з коментарів під постами на сторінці ГК «Нафтогаз України» у Facebook, держкомпанія не може якісно обслуговувати понад 12 мільйонів клієнтів, більшість із яких у неї з'явилася у травні цього року. Замість якісного сервісу «Нафтогаз» роздмухує суми в рахунках споживачів.

Нагадаємо, 29 квітня 2022 року Кабінет Міністрів запровадив механізм спеціальних обов'язків щодо постачання газу населенню, умови якого не зміг виконати жоден великий постачальник в Україні. З 1 травня 2022 року більшість побутових споживачів природного газу було автоматично переведено на постачальника «останньої надії», функції якого виконує ГК «Нафтогаз України».

417

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram