Могло бути гірше: лауреат Нобелівської премії оцінив стан економіки України

За офіційними оцінками, через війну ВВП в Україні впав більш ніж на 30 відсотків, проте економіст Пол Кругман вважає, що все не так погано, як могло бути.

Лауреат Нобелівської премії у своїй колонці в New York Times, проаналізувавши стан української економіки в умовах війни, загалом був досить оптимістичним, незважаючи на похмурі цифри, пише ВВС.

За його словами, величезного падіння ВВП слід очікувати, враховуючи масштаби руйнувань, окупацію п'ятої частини території країни та блокаду морських шляхів — головного маршруту експорту. У той же час Кругман пише, що 24-відсоткова інфляція в умовах війни є цілком помірною. Війна вимагає різкого підвищення бюджетних видатків і жодна держава не може покрити їх за рахунок податків. Тож залишаються два джерела доходів: запозичення та грошова емісія.

«Нормально і навіть прийнятно бачити значну інфляцію у воєнний час», — пише Кругман і нагадує, що у Великої Британії та США під час Першої світової війни інфляція була на рівні нинішньої української. При тому, що на територію цих країн ніхто не вторгався.

На думку економіста, влада України зуміла досить успішно обмежити масштаби лиха, але головне, що рятує нашу державу, — це те, що вона не самотня і що західна економічна допомога не менш важлива, ніж військова. «Якщо приплив грошей буде недостатнім (а деякі європейські країни все ще не видали більшу частину обіцяного), то українська економіка потрапить у кризу», — зазначив він.

Він наголосив, що перемоги ЗСУ на фронті розбивають аргументи західної школи зовнішньополітичної думки, яка вважає, що Україна приречена і що безглуздо надавати їй військову та фінансову допомогу. У цьому контексті він згадав визволення більшої частини Харківської області.

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Фото з Вікіпедії

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