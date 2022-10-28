Глава White Rock Management Сергій Тронь виступає за декарбонізацію криптоіндустрії
Компанія White Rock Management, що належить Сергію Тронь, приєдналася до угоди Crypto Climate Accord, яка передбачає екологічний та безпечний майнінг криптовалют. Про це Сергій Тронь написав у своєму блозі на сайті Medium.
Підприємець нагадав, що мета ініціативи Crypto Climate Accord, до якої долучилося вже 250 компаній, що працюють у сфері криптовалют, — до 2030 року досягти нульових нетто-викидів у криптоіндустрії. Для цього потрібно розробити відповідні стандарти та до 2030 року повністю перейти на роботу з відновлюваними джерелами енергії. На думку Сергія Троня, вибір енергії для майнінгу — «чистий» чи «брудний» — відповідальність самих криптоінвесторів, оскільки проконтролювати процес її використання практично неможливо.
«Щоб уникнути шкоди для екології, майнери використовують надлишки енергії, які не задіяні в енергосистемі: або „зелену“ енергію, або продукти переробки корисних копалин. За різними даними, частка відновлюваних джерел енергії при майнінгу біткоїну становить від 39% до 74%. Простіше кажучи — будь-яка людина з комп'ютером може „добувати“ біткоін. І простежити, які джерела енергії він використовує досить складно», — написав Сергій Тронь.
Інвестор зазначив, що майнінг стимулює розвиток «зеленої» енергетики та виступає значним драйвером розвитку економіки загалом: він забезпечує запуск нових потужностей ВДЕ, а отже, створення робочих місць та податкові виплати. Майнери сприяють розвитку конкуренції в енергетичному секторі та впровадженню нових технологій. Відповідно, видобуток криптовалюти соціально відповідальними інвесторами стає точкою зростання, що позитивно впливає на розвиток суміжних галузей.
В якості прикладу Сергій Тронь назвав Китай, у якому донедавна добувалася більше половини обсягів світової криптовалюти, і де після введення заборони на майнінг та відходу з країни майнерів великі обсяги енергії виявилися незатребуваними. Є й протилежні приклади: у Коста-Ріці ресурс, який виробляла місцева гідроелектростанція, виявився не потрібним країні. І тоді керівник станції звернувся до криптоінвесторів, які забезпечили достатній рівень споживання для відновлення станції.
На думку Сергія Тронь, відповідальні майнери передбачають і прискорюють процес декарбонізації та переходу на безпечні для довкілля джерела енергії.
«Сьогодні криптоінвестори активно обговорюють перехід на інший метод видобування криптовалют. Замість енерговитратного методу на основі алгоритму консенсусу Proof-of-Work (доказ виконання роботи) — майнінг методом Proof-of-Stake (доказ частки володіння). Це дозволить знизити вуглецевий слід верифікації криптотранзакцій та, відповідно, витрати енергії. Вже цього року одна з криптовалют планує перехід на другий метод. Якщо цей процес виявиться успішним, то й інші майнери зможуть перейти на Proof-of-Stake», — упевнений Сергій Тронь.
За його словами, компанія White Rock Management стала одним із піонерів «чистого майнінгу». Наприклад, дата-центр WRM на півночі Швеції працює за рахунок відновлюваних джерел енергії, що поставляється вітрогенераторами та гідроелектростанціями. Офіс White Rock Management з видобутку криптовалют у США знаходиться в Техасі, де майнінгові ферми використовують електроенергію, що виробляється при спалюванні факельного газу.
«Тому підтримка ініціативи з декарбонізації криптоіндустрії — наша принципова позиція. Переконаний, що майнери, як і інші інвестори, мають підтримувати екологічно відповідальний підхід. Бачу тенденцію, що дедалі більше криптоінвесторів приєднується до екологічної ініціативи. Вважаю, що наше спільне завдання — діяти відповідально та зберегти планету для дітей та онуків. Використання відновлюваних енергетичних ресурсів — найочевидніший шлях до досягнення цієї мети», — підсумував Сергій Тронь.18
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram