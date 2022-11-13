«Це єдиний приклад такого роду»: у Туреччині знайшли унікальний амулет зі Стародавнього Єгипту

В Туреччині, де напередодні стався жахливий теракт, під час археологічних розкопок на півночі у стародавньому місті Амастріс була виявлена зачарована печатка-амулет, яка, як вважається, належала стародавнім єгиптянам. Про це пише видання Daily Sabah.

Місце розкопок було передано у дар Міністерству національної освіти у 2014 році, а у 2017 році на цій ділянці розпочалося будівництво школи, під час якого були виявлені залишки, які, як вважають, належать до римського періоду. Після цього будівельні роботи були зупинені, а територія взята під охорону.

Амулет у вигляді пірамідальної гербової печатки має висоту 2 сантиметри і пірамідальну форму 0,9 сантиметра. На амулеті є різні позначки, такі як права рука, що тримає меч, два крила і літери-символи. Завідувачка кафедри археології літературного факультету Університету Бартин, доцент Фатма Багдатли Чам повідомила журналістам, що амулет є першим унікальним артефактом, знайденим у римській споруді, побудованій з мармуру, що датується другим століттям нашої ери. Амулет виготовлений з каменю обсидіану.

Амулет

«Ми бачимо, що в основі виробу є фігура із зображенням бога Беса, якого ми знаємо з єгипетської релігії. У верхній частині виробу літерні знаки та талісмани з давньоєгипетської релігії, яка називається демотикою. Ймовірно, літерні знаки означають захист… Амулет ми можемо визначити як предмет, який людина носить, щоб бути захищеною від зла і хвороб, або в якомусь іншому сенсі, в якому вона хоче бути захищеною. Можна сказати, що це єдиний приклад такого роду, знайдений у римській споруді в Анатолії під час розкопок, — повідомила Фатма Багдатли Чам. — Ми з'ясуємо, що означає ця печатка і чи була людина, яка її носила, релігійним діячем, або просто людиною, яка хотіла убезпечити себе».

Раніше повідомлялось про виставку стародавніх артефактів, що були знайдені під час «Великого будівництва» траси Дніпро — Решетилівка.

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