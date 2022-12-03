Прозору куленепробивну броню можна ставити на машини військових замість скла: в Україні створено унікальну технологію

Українські науковці продовжують створювати технології для зміцнення нашої оборони. Так, співробітники Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського у співпраці з однією з охоронних фірм створили унікальну технологію, за допомогою якої виготовляється куленепробивне вогнетривке скло, назване авторами розробки «Прозора броня». Випробування показали, що воно витримує 4 постріли з автомата Калашникова, зроблені з відстані лише 10 метрів. І це при тому, що кулі влучали майже поруч одна від одної. Тобто, велика площа цього скла здатна витримати влучання ще більшої кількості куль.

— Технологія вже повністю готова, зроблено і запущено спеціальну пічку для виготовлення прозорої броні, — розповів «ФАКТАМ» керівник колективу розробників доцент, кандидат технічних наук Віктор Таранов. - Зараз завершуємо роботи ще й над технологією, яка дозволить оснастити наше скло системою підігріву — це потрібно, щоб перешкоджати його запотіванню та замерзанню.

Ясна річ, ми прагнемо, щоб прозора броня використовувалась для захисту українських солдатів і офіцерів на фронті. Не розкриваючи подробиць, скажу, що ми поставили дослідні зразки на випробування на техніці, яка використовується для оборони України. Можу сказати, що наше скло передано для оснащення військових гелікоптерів та катерів. Ясна річ, його можна встановлювати й на іншій техніці, наприклад, на автомобілях ЗСУ.

— Прозора броня коштує дорого?

— Не дешево. Але всі високотехнологічні вироби для потреб оборони вартісні. Щоб був зрозумілий масштаб цін, скажу, що наше скло площею чверть квадратного метра (це 670 на 360 міліметрів) коштує 9 тисяч доларів (це якщо без підігріву). З підігрівом — 13 тисяч доларів. На кінцеву вартість впливають комплекс факторів — потрібна кількість, конфігурація скла і таке інше.

— Як виготовляється прозора броня?

— В нашій технології багато технічних нюансів, які, певно, не надто цікаві і зрозумілі широкому загалу. Якщо пояснювати простою мовою, то ми беремо 2 або більше заготовок скла і скріплюємо їх між собою за допомогою технології полімеризації в створеній нашим колективом унікальній пічці.

На фото: Віктор Таранов (праворуч) і студент Микола Петров представили технологію виготовлення прозорої броні на всеукраїнському конкурсі Sikorsky Challenge, який недавно відбувся в столиці на базі КПІ. На фото Микола демонструє зразок прозорої броні. Фото автора

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